Invitan a vivir la magia de 'Navidad Mexicana' en Coahuila

Luego de inaugurar la vistosa exposición “Navidad Mexicana” en las afueras del Palacio de Gobierno, la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, invitó a las familias coahuilenses y de estados vecinos a visitar este espacio y vivir la magia de la temporada decembrina en un ambiente de paz, unidad y tradición.

La exposición, que forma parte de las actividades de Villamagia, es resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría Privada del Gobierno del Estado —encargada de la coordinación del proyecto— y diversos clubes de jardinería de la entidad, entre ellos Acanto, Alcatraz, Azalea, Rosal y Cenizo de Saltillo, así como Nogal de Monclova, Geranio de Torreón y Cenizo de Piedras Negras.

Previo a la inauguración, las presidentas e integrantes de estos clubes compartieron un encuentro en el que explicaron el diseño y la identidad de cada uno de los árboles que conforman la muestra.

Paola Rodríguez destacó que “Navidad Mexicana” es un proyecto pensado especialmente para las familias, con el objetivo de que puedan disfrutar la temporada y fortalecer las tradiciones del estado, al tiempo que agradeció a las integrantes de los clubes de jardinería por su dedicación y creatividad.

“La exposición Navidad Mexicana es un espacio para todas y todos, para crear recuerdos en familia y disfrutar nuestras tradiciones mexicanas en un ambiente de paz y unidad, en la casa de todos los coahuilenses que es el Palacio de Gobierno”, subrayó.

Asimismo, recordó que desde el 1 de diciembre y hasta el 6 de enero se desarrollan diversas actividades de Villamagia en distintos municipios del estado, donde las familias podrán tomarse la tradicional fotografía con Santa Claus. En Saltillo, el personaje estará disponible de viernes a domingo a partir de las 18:00 horas; en Parras, de jueves a domingo desde las 17:00 horas; en Torreón, de jueves a domingo a partir de las 19:30 horas, y en Monclova, de jueves a domingo desde las 18:00 horas.

Finalmente, se informó que los horarios de las actividades culturales que se realizan en coordinación con cada municipio se publicarán a través de las páginas oficiales de Facebook e Instagram de Villamagia Coahuila, así como en las redes sociales de la OCV Saltillo y en el sitio web www.viveloensaltillo.com.

