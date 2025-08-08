Cerrar X
Invitan a poner nombres a botargas de la Guardia de Género

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) invita a la ciudadanía a ponerle nombre a las dos Botargas en el municipio de nuevo Laredo

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) invita a la ciudadanía a ponerle nombre a las dos Botargas en el municipio de nuevo Laredo, así lo dio a conocer Herlinda Molina Estrada delegada Estatal de Atención a la Violencia y de Género de la Guardia Estatal.

Dijo que, para poder participar, únicamente hay que ingresar a la página oficial de la secretaría, darle seguir a la página, escribir la propuesta de nombre en los comentarios y por último invitar a sus contactos a reaccionar al comentario. 

Se trata de una gran oportunidad para que las niñas, niños y adolescentes se involucren en la seguridad de su comunidad, además nombrar a las botargas de la Guardia de Género, puede ayudar a crear un sentido de pertenencia y responsabilidad en cada uno de los municipios de la entidad.

El ganador o ganadora será el comentario que cuente con más reacciones, mientras que las bases son proponer un solo nombre para cada botarga, colocar en el mismo comentario las propuestas de nombre, vivir en Tamaulipas y pueden participar niñas, niños y adolescentes de 7 a 12 años. 

“Habrá premios y grandes sorpresas para los ganadores, hay que tomar en cuenta que la fecha límite para participar es el 22 de agosto de 2025, además se descalificarán los nombres que contengan palabras altisonantes, que hagan referencia a faltas de respeto y conductas antisociales”, dijo la delegada estatal de la Guardia de Género. 

Para mayores informes comunicarse al número 834-318-62-00 extensión 16053 y 16010

