Tamaulipas

Invitan a donar cabello para mujeres con cáncer en Nuevo Laredo

Esta actividad forma parte de una campaña que busca brindar apoyo a las personas que padecen esta enfermedad, además de generar conciencia en la población

  • 01
  • Octubre
    2025

El Centro de Seguridad Social del IMSS Nuevo Laredo, CSS, invita a participar en la campaña “Un corte con causa”, que consiste en donar trenzas de cabello natural.

Lo recaudado será destinado a la elaboración de pelucas para pacientes oncológicos que han perdido su cabello durante los tratamientos, informó el centro CSS en un comunicado.

La jornada se llevó a cabo este miércoles 1 de octubre, con la recaudación de 13 pares de trenzas, y debido al interés de la ciudadanía en participar, se extendió al próximo lunes y martes en un horario de 10:00 a 12:00 horas, en instalaciones del Centro de Seguridad Social.

La directora del CSS, Stephanie Marbel Villa González, invitó a la población en general a sumarse a esta iniciativa, donando su cabello a partir de 15 centímetros de longitud.

“Las donaciones serán destinadas a la elaboración de pelucas para pacientes oncológicos que han perdido su cabello durante los tratamientos.

Esta actividad forma parte de la campaña ‘Unidos por la Lucha contra el Cáncer de Mama’, que busca no solo generar conciencia sobre esta enfermedad, sino también brindar apoyo tangible a quienes la padecen”, indica el comunicado.

La directora Villa González destacó la importancia de la participación ciudadana en esta causa; señaló que cada donación representa un gesto de solidaridad que puede hacer una diferencia significativa en la vida de las pacientes que enfrentan esta batalla.

Para más información sobre los requisitos de donación o detalles adicionales, los interesados pueden comunicarse directamente al 867 712-7253, de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, o acudir a las instalaciones ubicadas en la Calle Belden y Lerdo de Tejada S/N, en la zona Centro.


