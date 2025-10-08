Invitan a tercer foro de Industria, Comercio Exterior y Aduanas

La Asociación de Industrias de Exportación invita a la comunidad a su Tercer Foro Index NLD 2025, el cinco y seis de noviembre en el Teatro Experimental del Centro Cultural.

Con el tema “Transformación industrial: Visión y estrategias frente a los desafíos globales”, el evento reunirá en dos días a más de 400 ejecutivos de la industria que compartirán experiencias y mejores prácticas en cinco áreas temáticas, fomentando el aprendizaje y el benchmarking.

Enrique Morán, presidente de Index Nuevo Laredo, invitó a la comunidad industrial, logística y de comercio exterior, a asistir a este encuentro.

“Este año, ante los constantes cambios que enfrenta nuestra industria, nos enorgullece presentar nuestro tercer foro de Nuevo Laredo 2025 bajo el tema Transformación Industrial: visión y estrategias frente a los desafíos globales.

“El evento se llevará a cabo los días cinco y seis de noviembre de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Teatro Experimental del Centro Cultural. Durante estos días, reuniremos a más de 400 ejecutivos de la industria, representantes de organismos, proveedores y expertos nacionales e internacionales”, precisó.

Durante una conferencia de prensa en la que también estuvo Juan Elyd, secretario de Index, y Guillermo Fernández de Jáuregui Velasco, CEO de Grupo Onilog, principal patrocinador del foro, se dio a conocer el programa completo.

Los cinco módulos que conformarán el foro son: Recursos Humanos; Seguridad, Higiene y Medio Ambiente; Comercio Exterior y Aduanas; Tecnologías de la Información; y Finanzas y Fiscal.

Habrá conferencias dictadas por expertos en tecnología, gestión del agua, ciberseguridad, comercio exterior y economía.

Además, un primer panel de Recursos Humanos “Gestión de talento y cumplimiento laboral en Nuevo Laredo”, y el segundo panel de Comercio exterior y Aduanas “Nuevo Laredo Corazón Logístico de América del Norte, en el que participarán expertos de Aduana de Estados Unidos y México.

Igualmente, se hará la premiación de los programas ganadores del Premio Ambiental Index NLD 2025.

Los boletos para asistir diferentes costos, y para más detalles pueden llamar a los teléfonos 867 719-1562 y 867 770-1700; pueden también enviar mensaje al correo electrónico comunicacion@indexnld.org.mx, o visitar el sitio indexnld.org.mx/foro.

Comentarios