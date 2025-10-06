Cerrar X
Tamaulipas

Invitan en Reynosa a la conferencia 'El poder de tus miedos'

El Gobierno Municipal de Reynosa invita a la conferencia "El Poder de tus Miedos" impartida por Jackie Nava, primera campeona mundial mexicana de boxeo

  • 06
  • Octubre
    2025

El Gobierno Municipal de Reynosa, a través de la Dirección de Deportes, extendió una invitación a la ciudadanía para asistir a la conferencia “El poder de tus miedos”, que será impartida por Jackie Nava, la primera campeona mundial mexicana del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La charla se realizará este martes 7 de octubre a las 11:00 horas en el Polideportivo Municipal, y estará dirigida especialmente a jóvenes, estudiantes y atletas, aunque el acceso será gratuito y abierto al público en general.

El director de Deportes, Saúl Soto, explicó que esta conferencia representa una oportunidad única para escuchar a una figura emblemática del boxeo mexicano que ha inspirado a miles de personas con su historia de esfuerzo y superación. Comentó que se espera una gran participación de jóvenes, ya que el mensaje de Jackie Nava busca motivar a las nuevas generaciones a vencer sus temores y a perseguir sus metas con disciplina y determinación.

Soto destacó además que la presencia de personalidades como Jackie Nava en Reynosa fortalece el interés por el deporte y contribuye a promover valores como la constancia, el trabajo en equipo y la confianza personal.

La conferencia forma parte de las acciones que el municipio impulsa para fomentar la motivación, el desarrollo humano y el impulso deportivo entre la población reynosense, reafirmando el compromiso del gobierno local con la formación integral de la juventud.


