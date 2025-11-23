Cerrar X
INFO_7_DOS_FOTOS_18_625977b6a2
Tamaulipas

Invitan a vivir 'Noche de Estrellas' en planetario tamaulipeco

De acuerdo con funcionarios estatales, se contará con la proyeccción de películas, recorridos guiados, juegos, artesanías, entre otras actividades

  • 23
  • Noviembre
    2025

El Planetario "Dr. Ramiro Iglesias Leal" invita a la ciudadanía a vivir el maratón astronómico denominado la "Noche de Estrellas". 

El vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad del Estado, Eduardo Rocha Orozco, destacó que en la presenta administración el "humanismo nos guía, la familia nos une y la sociedad participa activamente“. Por lo que se trabaja en la generación de estrategias y acciones que fortalezcan la participación social.

Planetario-Tamaulipas.jpg

“Más que una simple observación del cielo, será una verdadera fiesta de la ciencia, donde niñas, niños, adultos y abuelitos, podrán maravillarse con el universo a través del telescopio, talleres interactivos, actividades para toda la familia y muchas sorpresas más”, explicó el funcionario estatal.

Planetario-Tamaulipas.jpg

Afirmó que se contará con películas, recorridos guiados, juegos, artesanías, entre otras actividades. 

Este evento se celebrará el próximo 29 de noviembre de 17:00 a 22:00 horas en el Planetario “Dr. Ramiro Iglesias Leal” de Ciudad Victoria, a un costado del Museo Tamux.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

PRINCIPAL_1_e4d7a36a9a
Nuevos laboratorios impulsan la innovación en Enfermería UANL
EH_UNA_FOTO_1_eda541b166
Suma Fiscalía a estudiantes a red de seguridad
0_E9_A3557_60d42a67b4
Rinde Santos Guzmán su cuarto informe al frente de la UANL
publicidad

Últimas Noticias

vivienda_bienestar_sheinbaum_75a7830ad8
Más de 6 mil casas serán entregadas este año: Federación
EH_DOS_FOTOS_2025_11_24_T084851_264_df81bf7c3a
Dan alta a última víctima internada por explosión de pipa en Cdmx
70_millones_medicamentos_2f539c5879
Se han entregado más de 70 millones de medicamentos: Gobierno
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T122357_787_c2b60f9fa5
Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T073131_159_f0c8c2444d
Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey
publicidad
×