EH_UNA_FOTO_2025_12_27_T141835_914_47a9a26231
Nuevo León

Invitan a visitar parques estatales en temporada vacacional

El objetivo de estos espacios es el tener contacto con la naturaleza, actividades al aire libre y opciones accesibles para la convivencia familiar

  • 27
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Turismo invita a los ciudadanos a disfrutar de los parques estatales durante la temporada vacacional en Nuevo León.

Parque Ecoturístico Cola de Caballo

Ubicado en el municipio de Santiago, con horario de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas. Además cuenta con horarios especiales durante los días festivos del fin de año.

image00001.jpeg

Parque Recreativo El Salto

Este espacio ubicado en el municipio de General Zaragoza, opera con un horario de:

  • Lunes a sábado: 8:00 a 20:00 horas 
  • Domingo: 8:00 a 18:00 horas

image00015.jpeg

Además, cuenta con cascada, senderos, áreas para picnic y opciones de hospedaje en cabañas.

Grutas de Bustamante 

Con un horario de 9:00 a 17:00 horas durante todos los días de la semana.

image00011.jpeg

Solo presentan reajustes de horario en fechas como el 24, 25 y 31 de diciembre, y el primero de enero.

Grutas de García

Mantiene operaciones durante la temporada vacacional de 9:00 a 17:00 horas, con acceso por teleférico o vereda. 

image00004.jpeg

Mirador del Asta Bandera 

Brinda acceso gratuito todos los días, con horario regular de 8:00 a 21:30 horas, además de horarios especiales durante las fechas decembrinas.

image00008.jpeg

Con estas acciones, se fortalece la oferta turística del estado y se promueve el aprovechamiento responsable de los espacios naturales.

Además, se sugiere consultar previamente los horarios específicos, así como los costos y recomendaciones a través de @secturnl y @oseturnl


