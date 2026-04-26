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Tamaulipas

Jubilados alzan la voz por pensiones y reglamento de tránsito

Venciendo el miedo a represalias, denunciaron que, bajo el argumento de la austeridad, se les ha estigmatizado como beneficiarios de “pensiones doradas”.

  • 26
  • Abril
    2026

Empresarios de Reynosa exigieron cambios en el reglamento de tránsito ante el aumento de accidentes y presuntos abusos, en un contexto donde también se sumó el reclamo de jubilados por la reducción de sus pensiones, al advertir afectaciones directas a la economía local y nacional.

“No podemos callar esta injusticia, la reducción de las pensiones afecta directamente a la economía local, en este caso estamos hablando de Reynosa, pero también el impacto es de la economía nacional”, expresaron manifestantes al alzar la voz.

Venciendo el miedo a posibles represalias, hombres y mujeres jubilados de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos se manifestaron contra la reducción de sus ingresos, aplicada de un mes a otro y que ha impactado severamente la economía de sus familias.

Alejandro Valle Corona, jubilado de Petróleos Mexicanos, señaló:

“Ya nos impactó en el bolsillo un 40% en la reducción de salarios, creo que no se vale, hicimos mucho esfuerzo, ya nos llegó rebajada la pensión en un 40 %”.

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El descontento se centra en la reforma al artículo 127 constitucional, la cual consideran atenta contra el fruto de toda una vida laboral. Denunciaron que, bajo el argumento de la austeridad, se les ha estigmatizado como beneficiarios de “pensiones doradas”, lo que ha incrementado la indignación.

Ricardo Martínez, también jubilado de Petróleos Mexicanos, afirmó:

“Estan queriendo hacer creer a la sociedad que lo que hoy recibimos es un privilegio injusto, eso es una mentira… son derechos legítimos adquiridos tras integrar 30, 35 y más años de nuestras vidas al servicio de este país”.

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Por su parte, Alejandro Valle Corona agregó:

“Las pensiones no son un regalo del Estado, son el pago diferido de una vida de servicio… atentar contra este derecho es una mancha de ingratitud absoluta”.

Ante lo que califican como un golpe directo al sustento familiar, los jubilados advirtieron que mantendrán su lucha hasta revertir la reforma.

“Es un atraco, es un robo en despoblado, creo que eso no se vale”, concluyó Valle Corona.


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