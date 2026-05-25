Opera al 100% nueva sede de Pensiones en Saltillo

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación en Coahuila informó que ya opera completamente en su nueva sede ubicada en el centro de Saltillo, inmueble que anteriormente ya había albergado estas oficinas.

Con este cambio, autoridades buscan facilitar el acceso a maestras y maestros jubilados que requieren realizar trámites o resolver situaciones relacionadas con sus pensiones y servicios administrativos.

Representantes del organismo aclararon que, pese a las complicaciones financieras que enfrenta actualmente la Universidad Autónoma de Coahuila, los docentes pensionados de la institución continúan recibiendo sus pagos y prestaciones sin afectaciones.

De igual manera, señalaron que se mantiene el cumplimiento con jubilados y pensionados vinculados a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y a la Sección 38 del magisterio en el estado.

Como parte de las actividades de atención al gremio educativo, durante este fin de semana personal de la Dirección de Pensiones visitó Torreón para reunirse con docentes retirados del área de Inglés pertenecientes a las delegaciones D-I-78, D-I-79 y CT-39.

En el encuentro se atendieron inquietudes relacionadas con jubilaciones y se reiteró el compromiso de mantener cercanía y acompañamiento con trabajadores de la educación retirados en distintas regiones de Coahuila.

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