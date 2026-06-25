Juegos mecánicos registran alta afluencia en Feria Bicentenario

Operadores reportan buena asistencia e ingresos constantes en la Feria Bicentenario, donde los juegos funcionan con plantas eléctricas propias

Trabajadores de los juegos mecánicos instalados en la Feria Bicentenario aseguraron que la actividad ha sido constante y positiva desde el arranque del evento, destacando una importante afluencia de visitantes todos los días.

De acuerdo con los operadores, familias y jóvenes acuden de manera continua a disfrutar de las atracciones, lo que ha permitido mantener una buena dinámica en cada uno de los juegos. Señalaron que el comportamiento del público ha sido favorable, ya que los asistentes buscan participar y hacer uso de las distintas opciones disponibles.

Indicaron que esta respuesta representa un impacto económico significativo para quienes forman parte de esta actividad, al generar ingresos constantes durante el desarrollo de la feria, además de contribuir al movimiento comercial dentro del recinto.

En cuanto a la operación, explicaron que cada juego mecánico cuenta con su propia planta de energía eléctrica, con el objetivo de evitar afectaciones por fallas externas en el suministro. Esta medida, dijeron, permite garantizar el funcionamiento continuo de las atracciones y brindar un mejor servicio a los visitantes.