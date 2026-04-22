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Deportes

Tigres liga siete juegos sin ganar de visitante

En esta racha, los felinos registran cinco derrotas y dos empates… y hoy martes serán huéspedes del Atlas en la Fecha 16 de la fase regular del Clausura 2026

  • 22
  • Abril
    2026

Si Tigres quiere seguir vivo en la lucha por un boleto para la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, debe ganar hoy miércoles por la noche en su visita al Atlas al Estadio Jalisco a las 19:00 horas, en duelo de la Jornada 16, fecha de mitad semana que forma parte de la jornada doble.

Solamente que existe un problema: los felinos ligan siete juegos sin ganar como visitante (cuatro de la fase regular del campeonato mexicano, dos de la Copa de Campeones de la Concacaf y uno amistoso).

En esta racha, los de la UANL registran cinco derrotas y dos empates).

La última vez que los auriazules ganaron como huéspedes fue el pasado sábado 28 de febrero de este año al vencer por 4-1 al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Fecha 8 del actual certamen de la Primera División del futbol mexicano.

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En estos siete duelos sin victoria fuera del Estadio Universitario, los dirigidos por Guido Pizarro solamente registran cinco goles a favor, por 14 en contra, para una diferencia de goles negativa de -9.

En estas batallas, los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, se han ido en blanco en dos de ellas, aunado a que en ningún cotejo han marcado más de un tanto.

FICHA
Futbol - Liga MX
Torneo Clausura 2026
Fase regular - Fecha 16
Atlas Vs. Tigres
Estadio Jalisco
19:00 horas - Hoy
Canal 5, TUDN y VIX

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ENTÉRATE
Estos son los siete juegos que actualmente liga Tigres sin ganar como visitante:

Torneo Clausura 2026, Jornada 9: Puebla 3-1 Tigres… Estadio Cuauhtémoc de Puebla, miércoles 4 de marzo
“Conca” 2026, Octavos Ida: Cincinnati 3-0 Tigres… TQL Stadium de Cincinnati, jueves 12 de marzo
Torneo Clausura 2026, Jornada 12: Juárez 2-1 Tigres    Olímpico Benito dd Juárez, domingo 22 de marzo
Amistoso: América 1-1 Tigres, Razorback Stadium de Arkansas, sábado 28 de marzo
Torneo Clausura 2026, Jornada 13: Xolos 1-0 Tigres… Estadio Caliente de Tijuana, viernes 3 de abril
“Conca” 2026, Cuartos Vuelta: Seattle 3-1 Tigres… Lumen Field, miércoles 15 de abril
Torneo Clausura 2026, Jornada 15: Necaxa 1-1 Tigres… Estadio Victoria de Aguascalientes, sábado 18 de abril


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