La mejor afición de México es la de Rayados y Rayadas… y estos son datos, no opiniones.

Y es que el Club de Futbol Monterrey fue el equipo que registró mayor asistencia en los estadios mexicanos, en los juegos como local, en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tanto en varonil como en femenil.

A los encuentros de Rayados acudieron 377,135 seguidores al “Gigante de acero”; abajo, en segundo lugar, está Tigres con 325,557 fans y completa el podio Chivas con 303,775 hinchas.

Las Rayadas tuvieron una asistencia total de 72,247 seguidores en las gradas del coloso de la avenida Pablo Livas; le sigue Chivas con 44,840 fans y en tercer lugar están Las Amazonas con 44,840 hinchas.

Con esto, los aficionados de la institución albiazul… ¡Sí son campeones!

Mejores asistencias en Liga MX y Liga MX Femenil en los juegos de fase regular

Liga MX

Posición Equipo Asistencia 1 Rayados 377,135 2 Tigres 325,557 3 Chivas 303,775 4 América 256,011 5 Pumas 244,496 6 Toluca 217,422

Liga MX Femenil

Posición Equipo Asistencia 1 Rayadas 72,247 2 Chivas 44,840 3 Tigres 33,018 4 América 30,739 5 Cruz Azul 29,561 6 Toluca 21,852

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