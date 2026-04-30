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Deportes

La mejor afición de México es la de Rayados y Rayadas

El Club de Futbol Monterrey fue la institución con mejor asistencia en juegos de fase regular del Torneo Clausura 2026 de Liga MX, en varonil y femenil

  • 30
  • Abril
    2026

La mejor afición de México es la de Rayados y Rayadas… y estos son datos, no opiniones.

Y es que el Club de Futbol Monterrey fue el equipo que registró mayor asistencia en los estadios mexicanos, en los juegos como local, en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tanto en varonil como en femenil.

A los encuentros de Rayados acudieron 377,135 seguidores al “Gigante de acero”; abajo, en segundo lugar, está Tigres con 325,557 fans y completa el podio Chivas con 303,775 hinchas.

Las Rayadas tuvieron una asistencia total de 72,247 seguidores en las gradas del coloso de la avenida Pablo Livas; le sigue Chivas con 44,840 fans y en tercer lugar están Las Amazonas con 44,840 hinchas.

Con esto, los aficionados de la institución albiazul… ¡Sí son campeones!

Mejores asistencias en Liga MX y Liga MX Femenil en los juegos de fase regular

Liga MX

PosiciónEquipoAsistencia
1Rayados377,135
2Tigres325,557
3Chivas303,775
4América256,011
5Pumas244,496
6Toluca217,422

Liga MX Femenil

PosiciónEquipoAsistencia
1Rayadas72,247
2Chivas44,840
3Tigres33,018
4América30,739
5Cruz Azul29,561
6Toluca21,852

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