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Tamaulipas

La fiesta del fútbol llega con derrama millonaria para Reynosa

Autoridades locales señalaron que tan solo los permisos y derechos necesarios para proyectar los partidos representan una inversión superior de $6 mdp

  • 11
  • Junio
    2026

La retransmisión de los encuentros de la fiesta más grande del fútbol en la plaza principal de Reynosa tendrá un costo superior a los 8 millones de pesos para las arcas municipales, de acuerdo con información dada a conocer por el Ayuntamiento.

Autoridades locales señalaron que tan solo los permisos y derechos necesarios para proyectar los partidos representan una inversión superior a los 6 millones de pesos, recursos que fueron destinados para evitar posibles multas y sanciones relacionadas con la difusión pública de los encuentros.

A esta cantidad se suman cerca de 2 millones de pesos adicionales destinados a la instalación de una pantalla gigante, equipo de audio, logística, mobiliario, una gran carpa y la decoración temática colocada en la plaza principal para ambientar el evento.

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La inversión ha generado cuestionamientos entre algunos sectores de la población debido a que se trata de recursos públicos destinados a la retransmisión de un espectáculo deportivo, en una ciudad que enfrenta necesidades permanentes en áreas como infraestructura urbana, servicios públicos y seguridad.

Mientras las autoridades defienden el proyecto como una alternativa de convivencia y entretenimiento para las familias, el monto destinado a la actividad abre nuevamente el debate sobre las prioridades del gasto público y el costo que tendrá para Reynosa sumarse a la celebración de la gran fiesta futbolera.


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