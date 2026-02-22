Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que se reestableció la circulación en 23 puntos de vialidades en Reynosa, así como en municipios aledaños tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" ocurrido este domingo en el estado de Jalisco.

#VoceríaInforma



Se informa a la ciudadanía que autoridades federales y estatales trabajan de manera coordinada en Reynosa y la zona ribereña.



Como resultado de estas acciones, se ha restablecido la circulación en 23 puntos de vialidades en Reynosa y municipios de la zona…

Entre los puntos liberados se encuentra:

Carretera Reynosa–Nuevo Laredo, a la altura del ejido Guardados de Arriba, en el municipio de Miguel Alemán.

En Reynosa, sobre la Carretera Federal No. 97, a la altura de la colonia Pedro J. Méndez.

En Miguel Alemán, a la altura de la colonia Venecia.

Ante esto, se mantienen activos los recorridos de seguridad y vigilancia, así como la atención a la ciudadanía en las distintas regiones del estado.

Amanece con hechos de violencia en Reynosa

La ciudad de Reynosa amaneció este domingo con múltiples reportes de violencia, de manera extraoficial, trasciende que los hechos estarían relacionados con la presunta detención de un jefe delincuencial considerado objetivo prioritario en la región.

Desde la madrugada de este domingo se reportaron detonaciones de arma de fuego y movimientos relacionados con situaciones de riesgo en distintos sectores de la ciudad.

De manera cronológica, los primeros reportes comenzaron durante la madrugada, cuando habitantes de varios sectores alertaron sobre ráfagas y desplazamientos de personas armadas en diferentes puntos.

Ya esta mañana, cuando familias se disponían a realizar actividades recreativas y a acudir a templos religiosos, se confirmó la presencia de múltiples bloqueos viales, principalmente en bulevares que conectan al estado de Nuevo León con Tamaulipas a través de la zona de Reynosa, así como en la zona ribereña y en los accesos hacia Matamoros, Río Bravo y San Fernando.

Durante el transcurso de la mañana también se reportó que, en la zona centro de la ciudad, grupos presuntamente vinculados a células delictivas habrían despojado unidades de transporte público para posteriormente incendiarlas. En varios puntos se detectó además la presencia de artefactos conocidos como “ponchallantas”, lo que incrementó el riesgo para automovilistas.

Hasta ese momento no se había observado presencia visible de corporaciones de seguridad en las calles ni se había emitido información oficial, lo que generó un reclamo generalizado entre la población ante el ambiente de temor e incertidumbre.

De forma paralela, la misma situación de peligro fue reportada en municipios como Matamoros, Río Bravo y en localidades de la región conocida como la frontera chica, lo que advierte un escenario de afectación generalizada en el norte de Tamaulipas.

La información continúa en desarrollo y se mantiene a la espera de que las autoridades emitan un posicionamiento oficial sobre estos hechos.

Fuerza Civil instala operativo en caseta

En la conexión de la carretera que va de Monterrey hacia Reynosa, la corporación de seguridad estatal Fuerza Civil instaló un operativo para alertar a los conductores que se dirigían hacia la frontera sobre el riesgo de transitar por la región en esos momentos.

Según reportes ciudadanos, la caseta se mantuvo semi cerrada por seguridad de los automovilistas que se dirigían rumbo a Reynosa.

