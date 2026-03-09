Podcast
Tamaulipas

Ataque de cocodrilo a adulto mayor enciende alarmas

El ataque ocurrió en una zona conocida por la fuerte presencia de cocodrilos, incluso considerada un sitio donde se liberan ejemplares

  • 09
  • Marzo
    2026

Un hombre de la tercera edad fue atacado por un cocodrilo mientras realizaba labores de pesca en una laguna cercana al ejido La Pedrera, en el municipio de Altamira, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

Adulto mayor fue sorprendido por cocodrilo mientras pescaba

El incidente ocurrió durante la tarde del domingo en una zona lagunaria ubicada a espaldas del Corredor Urbano, un punto donde con frecuencia autoridades ambientales liberan cocodrilos capturados en áreas urbanas de la zona sur de Tamaulipas.

El adulto mayor se encontraba dentro del agua cuando fue sorprendido por el reptil, que lo sujetó con sus mandíbulas a la altura del brazo derecho, provocándole heridas profundas en el bíceps y antebrazo que dejaron la extremidad prácticamente cercenada.

Bomberos voluntarios brindaron atención de emergencia

Elementos de Bomberos Voluntarios de Altamira le brindaron atención prehospitalaria, logrando estabilizarlo. Posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital General “Dr. Carlos Canseco” de Tampico.

Autoridades advierten sobre presencia de cocodrilos

El director de Protección Civil de Altamira, Romel Martínez, informó que gracias a la intervención de los cuerpos de emergencia, el hombre logró ser atendido a tiempo y su estado de salud pasó de delicado a estable, aunque será el personal médico quien determine si es posible salvar la extremidad afectada.

El funcionario señaló que el ataque ocurrió en una zona conocida por la fuerte presencia de cocodrilos, incluso considerada un sitio donde se liberan ejemplares capturados en áreas urbanas.

Sobrepoblación de cocodrilos aumenta riesgos

Advirtió que en la zona sur de Tamaulipas existe una sobrepoblación de estos saurios, lo que incrementa el riesgo para quienes se introducen a los sistemas lagunarios.

Explicó que en el área se han colocado señalamientos restrictivos para alertar a pescadores y ciudadanos sobre el peligro de ingresar al agua; sin embargo, muchos de estos avisos han sido vandalizados o retirados por las propias personas que acuden al sitio.

"Es un llamado a respetar los cuerpos de agua, aunque se coloque señalética, muchas veces la destruyen o se la llevan; si la gente no respeta estas zonas, pueden ocurrir hechos lamentables como este".

Autoridades piden evitar ingresar a lagunas y esteros

Autoridades reiteraron la recomendación a la población de evitar introducirse a lagunas, esteros o canales, especialmente en zonas con vegetación, fango o maleza, donde suelen habitar los cocodrilos.

Mientras tanto, el adulto mayor continúa recibiendo atención médica especializada, en espera de un reporte clínico que determine si logrará conservar el brazo tras el ataque del cocodrilo.


