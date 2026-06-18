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Llaman a denunciar casos de abuso infantil, pero no en redes
Se indicó que muchas personas buscan difundir este tipo de situaciones, sin considerar que la exposición pública puede afectar a las víctimas
Por Víctor Hugo Guerra | 18 Junio 2026
Luego de que recientemente se difundiera en redes sociales un presunto caso de abuso contra un menor al interior de una vivienda en Reynosa, el Sistema DIF Reynosa aclaró que ninguna autoridad tiene la capacidad de monitorear de manera permanente todas las publicaciones realizadas por los ciudadanos.
Ante esta situación, la dependencia hizo un llamado a la población para que cualquier caso relacionado con maltrato infantil, violencia familiar o afectaciones a adultos mayores sea reportado directamente ante las instancias correspondientes para que pueda recibir atención oportuna.
La directora del DIF Reynosa, Gabriela Margarita Rosas Blanco, explicó que existen diversos canales para presentar este tipo de denuncias.
“Le recomendamos a la población de que cuando tengan algún reporte que hacer referente a un niño, maltrato o un adulto mayor, que acudan a las instancias correspondientes como es el número 911, para que pueda salir un reporte del C5 o bien estamos nosotros abiertos en nuestras páginas, tenemos Facebook, Instagram, donde tenemos habilitado los mensajes, así que los invitamos a que de esta manera se haga”, señaló.
La funcionaria indicó que actualmente muchas personas buscan difundir este tipo de situaciones a través de redes sociales sin considerar que la exposición pública puede afectar a las víctimas e incluso generar consecuencias legales.
Por ello, recordó que quienes tengan conocimiento de un posible caso de violencia deben evitar compartir imágenes, videos o información personal de los afectados, ya que toda evidencia debe ser entregada directamente a las autoridades encargadas de la investigación.
“Número uno no podemos poner imágenes de las caras de los niños en redes sociales, número dos no podemos publicar ubicaciones exactas, direcciones exactas; en este caso en particular fue una dirección incorrecta, pero tenemos que pensar siempre en la integridad de los menores”, advirtió.
Rosas Blanco señaló además que el DIF recibe una cantidad importante de reportes relacionados con posibles casos de vulneración de derechos, aunque reconoció que una parte considerable resulta ser falsa o deriva de conflictos personales entre vecinos.
A pesar de ello, aseguró que cada denuncia es atendida por personal especializado para verificar la situación y actuar cuando sea necesario.
“Es importante que la gente sepa que nosotros contamos con un departamento de trabajo social, de abogados, psicólogos, que cuando llega un reporte de manera integral, vamos desde un doctor, un trabajador social, un abogado a ese tipo de reportes; en algunos casos no son ciertos y en los que sí, inmediatamente actuamos”, afirmó.
Finalmente, destacó que el DIF Reynosa cuenta con las herramientas jurídicas y profesionales necesarias para intervenir en estos casos y, de ser necesario, emprender acciones legales para garantizar la protección de niñas, niños, adolescentes y otros grupos vulnerables.