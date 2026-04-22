Llaman a no normalizar la violencia contra mujeres y niños

Luego de que un hombre en la colonia Saltillo 2000 agrediera a su pareja aventándole un block, autoridades municipales hicieron un llamado a no normalizar la violencia contra las mujeres y a denunciar este tipo de hechos.

Señalaron que uno de los principales problemas en estos casos es que, en ocasiones, la víctima decide perdonar y no se presenta una denuncia, lo que impide dar seguimiento legal contra el agresor.

Por ello, advirtieron que quien tenga conocimiento de violencia y no la denuncie también forma parte del problema.

Asimismo, a unos días del Día de la Infancia, Patricia Moreno, titular de la Unidad de Integración Familiar en Saltillo (UNIF) destacó la preocupación por la violencia contra los menores.

Indicaron que no es necesario que un adulto esté bajo los efectos del alcohol o las drogas para ejercer agresiones, y que estas pueden dejar secuelas de por vida.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier tipo de violencia, tanto contra mujeres como contra niños, ya que ninguna circunstancia la justifica.

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