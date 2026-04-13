Abogados de Monclova Pide denunciar abusos en Centro de Justicia

El vocero del Foro de Abogados de Monclova, Miguel Ángel Reyna Adam, dio a conocer que la titular estatal del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres pidió denunciar formalmente cualquier acto de corrupción o abuso cometido por funcionarios, con el objetivo de investigar los casos y aplicar sanciones. Esto ocurre en medio de señalamientos sobre fallas en la atención y manejo de expedientes.

El litigante explicó que sostuvo una reunión reciente con la funcionaria estatal Katy Salinas, en la que expuso diversas irregularidades detectadas en procesos legales, principalmente en delitos de índole sexual. Señaló que durante el diálogo, la titular manifestó apertura para revisar los procedimientos y mejorar el funcionamiento de la institución.

Detalló que uno de los principales problemas señalados fue la negativa para autorizar procedimientos abreviados, lo que limita alternativas legales que permitirían agilizar los casos y garantizar una reparación más rápida del daño a las víctimas. Indicó que esta situación provoca que algunos procesos se extiendan por largos periodos sin resultados inmediatos.

Llaman a reportar irregularidades en Centro de Justicia para Mujeres

Reyna Adam destacó que la funcionaria solicitó directamente la colaboración de los abogados para reportar cualquier conducta indebida dentro del Centro de Justicia. Subrayó que la indicación fue clara: presentar denuncias formales para que puedan iniciarse investigaciones internas y tomar medidas contra los responsables.

El abogado citó que la titular se comprometió a actuar en caso de comprobarse irregularidades, incluyendo la suspensión o remoción de servidores públicos. Consideró que esta postura representa una oportunidad para mejorar la operación de la dependencia y recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

No obstante, advirtió que aún existen funcionarios señalados por presuntas malas prácticas que continúan en funciones, lo que, a su juicio, impide una solución de fondo. Señaló que reubicar a estos servidores en otras áreas no elimina el problema ni evita posibles afectaciones a los usuarios.

Reconocen cambios en Fiscalía, pero persisten críticas

En otro tema, el vocero reconoció ajustes recientes dentro de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, donde consideró que los nuevos perfiles cuentan con experiencia en la integración de carpetas de investigación, lo que podría reflejarse en una mejor atención.

Sin embargo, también señaló que persisten prácticas indebidas por parte de algunos elementos policiales, particularmente en revisiones a ciudadanos en retenes. Afirmó que estos actos generan inconformidad y pueden constituir violaciones a derechos.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades de los distintos niveles de gobierno, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, para reforzar la supervisión institucional. Indicó que la denuncia ciudadana será clave para combatir la corrupción y fortalecer la procuración de justicia en la región.

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