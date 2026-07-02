Llegarían hasta 95 mil paisanos en vacaciones de verano

El ITM estima el ingreso de entre 89 mil y 95 mil connacionales desde Estados Unidos durante el verano, una cifra menor a la de años anteriores

Durante la temporada vacacional de verano, Tamaulipas se alista para el ingreso de decenas de miles de connacionales que regresan temporalmente desde Estados Unidos para visitar a sus familias, aunque las proyecciones apuntan a una ligera disminución en comparación con años anteriores.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Coahuila - 02 de julio

El Instituto Tamaulipeco del Migrante (ITM) estima que entre 89,000 y 95,000 paisanos podrían ingresar al estado entre los meses de junio y agosto, cifra que se mantiene por debajo de los registros observados en los veranos de 2024 y 2025.

El director general del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado, explicó que la proyección inicial contempla alrededor de 89,000 mexicanos residentes en Estados Unidos que retornan de manera temporal al país, aunque el número podría incrementarse conforme avance el periodo vacacional hasta alcanzar cerca de 95,000 visitantes.

Precisó que las cifras oficiales únicamente consideran como “paisanos” a los mexicanos nacidos en territorio nacional que actualmente viven en Estados Unidos y regresan de forma temporal, mientras que sus hijos y nietos nacidos en el extranjero son clasificados como turistas, aunque también viajen con motivos familiares.

El funcionario recordó que en el verano de 2024 se registró el ingreso de 112,994 paisanos, mientras que en 2025 la cifra descendió a 97,850, lo que refleja una tendencia a la baja en el flujo de connacionales durante este periodo.

Rodríguez Alvarado señaló que el verano no es la temporada de mayor afluencia, ya que históricamente el flujo más alto se concentra en el operativo de invierno, cuando más de 400,000 connacionales cruzan por los distintos puentes internacionales de Tamaulipas para pasar las fiestas decembrinas en México.

Agregó que otro periodo de alta movilidad corresponde a la Semana Santa, cuando también se registra un importante número de visitantes provenientes de Estados Unidos.