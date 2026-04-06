NL prevé 20 inversiones con alta certeza rumbo al T-MEC

La llegada de inversiones a Nuevo León tomará fuerza en los siguientes meses ante un panorama de mayor certeza a nivel global y en donde el papel que juegue Estados Unidos será clave.

Expertos en el mercado industrial afirmaron que, incluso en la antesala de la revisión del T-MEC y ante las primeras señales que ha dado este proceso, se prevé que aterricen 20 nuevas inversiones para el estado.

Se trata de proyectos que tienen un alto porcentaje de certeza jurídica, del sector manufacturero y que sirven al sector de electrodomésticos, automotriz, electrónica y logística.

Tenemos cuando menos alrededor de 20 proyectos que sí se van a hacer, o sea, la certeza en ellos es mayor del 80%, lo cual es prácticamente nada más una cuestión de timing; esos son los que sí se van a realizar.

"En el sector electrónico son temas de cables, conectores, tarjetas electrónicas, sistemas de enfriamiento y sistemas de generación de energía eléctrica, todo eso”, explicó Sergio Reséndez, vocero de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey.

Añadió que en la parte de electrodomésticos hay cambios constantes y modernización enfocada a la eficiencia en temas de agua y energía.

“Ahorita vienen nuevas tecnologías por las principales marcas en esos sectores, entonces se espera que también muchos de la proveeduría de esos sectores sigan arreciando en cuanto a toma de decisiones y establecimiento en la zona”, destacó en entrevista con El Horizonte.

En el tema de logística, apuntó, va a ser una parte importante la llegada de más empresas 3PL, estas que se encargan precisamente de entregar productos en tiempo y forma, y lo cual se ve influenciado por la regionalización de las cadenas de suministro en Norteamérica.

En cuanto al país de origen de las empresas que invertirán en el estado, con un 60% de participación, las de Estados Unidos siguen liderando la lista, que buscan la mano de obra que ofrece México.

“La mayoría, prácticamente el 60%, son norteamericanas; luego le siguen las europeas y, por este tema de la guerra, el tema de los energéticos está complicado y a precios muy altos, entonces están viendo la posibilidad de fabricar en México, entonces algunas están moviéndose acá".

"Las empresas de software y de IT, este particularmente de la India, también están viendo abrir operaciones por acá en México, precisamente para soportar el tema del desarrollo de data centers”, subrayó.

A un paso de cerrar el negocio

Aunado a esos proyectos, Reséndez señaló que existen otros 20 que están en proceso de entrega de información y análisis del mercado, con un 50% de probabilidad de cerrar en la segunda mitad del año y previo a las elecciones en Estados Unidos, es decir, antes de que se genere un periodo de mayor incertidumbre.

“Hay elecciones intermedias en los Estados Unidos y la idea es que se pueda resolver antes de que empiece la parte fuerte del tema de elecciones de las campañas, pues para que no se genere ruido innecesario, más del que ya hay ahorita con el tema de la guerra y los energéticos".

"La idea es ya llegar con esto resuelto para el verano y probablemente ya para temas de su firma y ratificación, probablemente al finalizar el tercer trimestre”, indicó.

Peticiones T-MEC

Para la mesa de negociaciones y como parte de la revisión del T-MEC, expertos señalan temas clave que deben priorizarse.

Entre ellos se encuentra el tema del Estado de derecho.

“Y ahí esa parte en cuestiones de controversia, las cortes, muy probablemente, van a presionar por algún tipo de modificación a lo que se aprobó en la ley, para poderle dar certeza jurídica a estas inversiones de las que se está hablando”, resaltó Reséndez.

Otros aspectos son la propiedad intelectual, leyes laborales y el lavado de dinero.

“Creo que ese tema (lavado de dinero), desde el punto de vista de seguridad, no solo para temas terroristas, sino para temas de narcotráfico y para temas de estabilidad de los países, pues creo que en ese rubro también probablemente vengan algunas reglas de cumplimiento”, señaló.

A eso se suman el tema de aplicar más candados a China, las aduanas y la modernización de cruces fronterizos, la migración y la seguridad.

Comentarios