Rayados ‘ve una luz al final del túnel’… para calificar

Un rayo de esperanza cae sobre Rayados, en su lucha por llegar a la Liguilla.

Pese al mal paso en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Rayados ve “una luz al final del túnel”.

Y es que tiene aún una ligera posibilidad matemática para calificar a la Liguilla del actual certamen de la Primera División del futbol mexicano.

En este momento, el Monterrey se ubica en el sitio 13 de la Tabla General con 15 puntos; su objetivo es, mínimo, alcanzar el octavo sitio, ya que a la postemporada califican los primeros ocho puestos del pelotón.

Esto es posible para La Pandilla, ya que en la era de los torneos cortos, de 1996 a la fecha, el promedio de unidades que obtiene el sitio ocho de la clasificación, en temporada regular, es de 24.

Los albiazules pueden obtener esta cifra… si ganan los tres partidos restantes de la campaña: recibirán este sábado a Pachuca en la Fecha 15 a las 19:05 horas en el “Gigante de Acero”, recibirán el martes de la próxima semana al Puebla en el coloso de La Pastora a las 21:00 horas, en duelo de mitad de semana en la Jornada 16, y visitarán a Santos Laguna dentro de dos fines de semana, en la Fecha 17, el domingo 26 de este mes de abril a las 17:00 horas en el Estadio TSM Corona de Torreón, Coahuila.

Ficha

Fútbol - Liga MX

Torneo Clausura 2026

Fase regular - Fecha 15

Rayados vs. Pachuca

“Gigante de Acero”

19:05 horas - Sábado

Canal 5 - TUDN y VIX

Entérate

Los equipos que finalizan en el octavo sitio de la Tabla General, en los torneos cortos de la Liga MX (de 1996 a la fecha), promedian 24 puntos al final de la fase regular… pero hubo clubes en el sitio ocho del pelotón con más o menos unidades al final de la primera ronda:

Con menos puntos

Torneo Apertura 2005: Tigres, con 22 unidades

Torneo Apertura 2022: Chivas, con 22 unidades

Con más puntos

Torneo Verano 2002: América, con 27 unidades

Torneo Clausura 2003: Chivas, con 31 unidades

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