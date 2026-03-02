Podcast
Reporte Ciudadano
restos_humanos_tamaulipas_07a6bfaed5
Tamaulipas

Localiza colectivo restos humanos en ejido Palo Blanco

Tras el hallazgo, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudió al sitio para realizar las diligencias y el levantamiento de restos

  • 02
  • Marzo
    2026

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron restos humanos en el Ejido Palo Blanco durante una jornada de rastreo este domingo.

El hallazgo se realizó a un costado del Canal Anzaldúas, cerca del puente de acceso a la Autopista Reynosa–Matamoros, tras atender una denuncia anónima recibida por el colectivo.

Historial de búsquedas del colectivo

Se trata de la búsqueda número 18 del año en la que el colectivo ha encontrado restos humanos, reforzando su labor en la localización de personas desaparecidas.

Intervención de autoridades

Tras el hallazgo, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudió al sitio para realizar las diligencias y el levantamiento de restos para su análisis e identificación.

Las investigaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, quienes continuarán los trabajos para esclarecer el caso y dar seguimiento a la denuncia.


