Colectivo pide apoyo para búsquedas en Valle Hermoso
- 20
-
Abril
2026
El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas convocó a habitantes de Valle Hermoso a sumarse y colaborar en las próximas jornadas de búsqueda de personas desaparecidas que se realizarán en los siguientes días.
La agrupación informó que las labores estarán enfocadas en la revisión de terrenos, brechas, viviendas en abandono y otros sitios donde pudieran existir indicios sospechosos, con la finalidad de encontrar restos o pistas que permitan avanzar en la localización de personas.
Solicitan apoyo ciudadano anónimo
Para reforzar estos trabajos, el colectivo pidió a la ciudadanía aportar información de manera confidencial a través del número telefónico 8991 01 60 23, donde se recibirán reportes sobre posibles puntos de interés.
Integrantes destacaron que toda la información será tratada con absoluta reserva, con el objetivo de proteger a quienes decidan colaborar.
Colaboración ha sido clave en otras ciudades
Señalaron que resultados favorables en municipios como Reynosa han sido posibles gracias al apoyo de ciudadanos que han brindado datos relevantes para las búsquedas.
El colectivo reiteró que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser determinante para ayudar a que familias vuelvan a tener noticias de sus seres queridos, algunos de los cuales permanecen desaparecidos desde hace días, meses o incluso años.
Comentarios
Últimas Noticias
Más Vistas