desaparecidos_tamaulipas_85587a6d1c
Tamaulipas

Colectivo pide apoyo para búsquedas en Valle Hermoso

Resultados favorables en municipios como Reynosa han sido posibles gracias al apoyo de ciudadanos que han brindado datos relevantes para las búsquedas.

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas convocó a habitantes de Valle Hermoso a sumarse y colaborar en las próximas jornadas de búsqueda de personas desaparecidas que se realizarán en los siguientes días.

La agrupación informó que las labores estarán enfocadas en la revisión de terrenos, brechas, viviendas en abandono y otros sitios donde pudieran existir indicios sospechosos, con la finalidad de encontrar restos o pistas que permitan avanzar en la localización de personas.

Solicitan apoyo ciudadano anónimo

Para reforzar estos trabajos, el colectivo pidió a la ciudadanía aportar información de manera confidencial a través del número telefónico 8991 01 60 23, donde se recibirán reportes sobre posibles puntos de interés.

Integrantes destacaron que toda la información será tratada con absoluta reserva, con el objetivo de proteger a quienes decidan colaborar.

Colaboración ha sido clave en otras ciudades

Señalaron que resultados favorables en municipios como Reynosa han sido posibles gracias al apoyo de ciudadanos que han brindado datos relevantes para las búsquedas.

El colectivo reiteró que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser determinante para ayudar a que familias vuelvan a tener noticias de sus seres queridos, algunos de los cuales permanecen desaparecidos desde hace días, meses o incluso años.


123_0fc61113fd
Whats_App_Image_2026_03_30_at_13_37_59_a5fddad4dc
colectivo_restos_viaducto_reynosa1_1ebf4a78b9
EH_UNA_FOTO_2026_04_21_T145709_999_eb30a60e10
INFO_7_UNA_FOTO_1_ef73b2cea9
abanderan_coahuila_seleccion_olimpiada1_9d724f02e4
milarca_isla_del_padre_1547b463dd
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
