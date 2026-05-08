Toman ADN a familiares de desaparecidos por caso Rancho Izaguirre

Con la esperanza de encontrar respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, familiares de personas desaparecidas acudieron esta semana a Guadalajara para participar en jornadas de toma de muestras de ADN relacionadas con el caso del Rancho Izaguirre, en Jalisco.

El predio es investigado por autoridades federales por su presunta relación con una red de reclutamiento para grupos del crimen organizado y por los hallazgos de prendas y objetos personales localizados en la zona.

Madres buscan respuestas

Alejandra González, madre de Francisco Javier Anguiano, desaparecido desde 2023 en Guanajuato, relató que entre las más de mil 800 prendas encontradas en el rancho identificó una playera negra que pertenecía a su hijo.

Sin embargo, aseguró que las evidencias ya fueron trasladadas a Ciudad de México como parte de la carpeta de investigación y que las familias no tienen acceso a ellas.

“Quiero que confronten mi ADN con el de mi hijo y que nos permitan entrar al lugar para buscar”, expresó.

La mujer afirmó que, por experiencia en colectivos de búsqueda, considera que las investigaciones en el predio aún son insuficientes.

Exigen ampliar excavaciones

Familiares y colectivos denunciaron que el Rancho Izaguirre no ha sido explorado a profundidad y pidieron ampliar las excavaciones.

“Cuando los entierran les ponen cal y los sepultan hasta tres metros bajo tierra. No creo que hayan excavado lo suficiente”, sostuvo González.

Las jornadas de toma de ADN son organizadas por la Fiscalía General de la República en coordinación con universidades y la Asociación de Investigadores Forenses por la Justicia de Jalisco.

El objetivo es integrar muestras genéticas que permitan identificar posibles restos humanos relacionados con los hallazgos del rancho.

Otra de las asistentes, Cecilia Aguirre, afirmó reconocer entre los objetos encontrados un pantalón de su hijo Óscar Miguel Ángel Flores, desaparecido desde 2020.

La mujer explicó que acudió con la esperanza de obtener alguna respuesta tras años de búsqueda.

“Si no lo encuentro con vida, al menos quiero recuperar sus restos”, dijo entre lágrimas.

Denuncian fallas en bases de datos

Las familias también denunciaron que los bancos de ADN y registros de desaparecidos continúan fragmentados entre estados, lo que dificulta el cruce de información y retrasa la identificación de personas.

Aseguraron que muchas veces las muestras genéticas se quedan únicamente en archivos estatales sin ser comparadas a nivel nacional.

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