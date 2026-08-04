Mantienen secretismo sobre procesadora clandestina en Reynosa

Uno de los aspectos que sigue generando cuestionamientos es que el complejo se encontraba a escasa distancia de un cuartel de la Guardia Nacional

A más de una semana del operativo realizado en el presunto centro clandestino de procesamiento de hidrocarburos localizado en Reynosa, la investigación continúa sin avances públicos.

Días después del aseguramiento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el sitio no era una refinería, sino un centro de procesamiento de hidrocarburos, mientras la Fiscalía General de la República mantiene abierta la carpeta de investigación.

El operativo se llevó a cabo el 24 de julio, cuando fuerzas federales aseguraron casi cuatro millones de litros de hidrocarburos, además de maquinaria e infraestructura especializada.

Uno de los aspectos que sigue generando cuestionamientos es que el complejo se encontraba a escasa distancia de un cuartel de la Guardia Nacional.

De acuerdo con una investigación periodística, las instalaciones habrían operado durante aproximadamente 11 años, periodo en el que han permanecido las mismas autoridades municipales y han pasado distintas administraciones estatales y federales, sin que hasta ahora exista una explicación pública de cómo pudo funcionar durante tanto tiempo.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas, tampoco se han informado órdenes de aprehensión, ni se ha aclarado la versión de que el inmueble presuntamente fue abandonado antes del operativo.

Mientras el hermetismo oficial continúa, algunos actores políticos que actualmente ocupan cargos públicos siguen siendo mencionados en versiones difundidas sobre el caso, aunque no existe información oficial que confirme esos señalamientos. Las autoridades locales mantienen reserva sobre la investigación y sostienen que será la Federación la encargada de informar, en su momento, los resultados del caso.