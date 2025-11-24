Cerrar X
Tamaulipas

Marchan productores del sur de Tamaulipas en protesta nacional

Productores del campo en Tamaulipas marchan sobre la carretera Tampico-Mante en protesta por la falta de garantías del Gobierno Federal

  • 24
  • Noviembre
    2025

Productores del campo de diversos ejidos de la región comenzaron a organizarse desde temprana hora para realizar una marcha sobre la carretera Tampico-Mante, como parte de la jornada nacional de protestas convocada por agricultores y transportistas en todo el país.

La movilización partirá desde Villa Cuauhtémoc, avanzará por Esteros, Miradores de la Presa, Kilómetro 40, Ejido Benito Juárez, entre otras comunidades rurales, para concentrarse en aproximadamente una hora en el punto conocido como “Puente El Roto” o Puente de la Esperanza, donde se integrarán al movimiento nacional.

Los productores señalaron que la protesta responde a la falta de garantías del Gobierno Federal en temas clave como:

Precio justo para la producción de granos, especialmente maíz y sorgo.

Restablecimiento de apoyos e incentivos al campo, cancelados o reducidos en los últimos años.

Reducción en el costo del diésel, indispensable para la labor agrícola.

A estas exigencias se suma la postura del sector transportista, que denuncia el incremento de la inseguridad en carreteras nacionales y la ausencia de políticas eficaces para garantizar el libre tránsito, además de la falta de incentivos para operar en un contexto cada vez más costoso.

Los organizadores anticiparon que la manifestación será pacífica y de carácter informativo, con la intención de visibilizar la crisis que atraviesa el sector primario y exigir atención inmediata por parte del Gobierno federal.

Se espera que el flujo vehicular en la zona se vea afectado conforme avanza la caravana agrícola, por lo que autoridades locales recomiendan tomar precauciones.


