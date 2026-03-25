Familiares de víctima de feminicidio marchan en Tampico-Altamira

A más de cinco años del feminicidio de Grace Manet, familiares y colectivos realizaron una marcha en la divisoria entre Tampico y Altamira con destino a la zona de juzgados, para exigir que el responsable del crimen cumpla su condena en prisión y no bajo arraigo domiciliario.

Encabezados por la madre de la víctima, Gregoria Pérez Morales, los manifestantes denunciaron que, pese a existir dos sentencias condenatorias de 40 años de prisión, la pena mínima por feminicidio, el agresor, identificado como Diego Eliezer "R", permanece en su domicilio tras haber obtenido un amparo luego de dos años y medio en el penal.

"Queremos que se revoque ese amparo y que cumpla su sentencia como debe de ser, en prisión. Todas las pruebas han sido a favor de nosotros, no hay una sola prueba a favor de él", expresó la madre durante la movilización, al señalar que el caso ha estado sustentado desde el inicio, incluso desde la llamada al 911 realizada por el propio agresor tras cometer el crimen.

Los hechos ocurrieron el 21 de diciembre de 2020, cuando la joven fue asesinada por su expareja, quien la estranguló al interior de su domicilio en la colonia Primavera, en Altamira.

El responsable quién era su pareja sentimental, fue detenido en el lugar y posteriormente procesado conforme a derecho. Sin embargo, tras diversos recursos legales y amparos promovidos por la defensa, en julio de 2025 un juez le concedió el beneficio de arraigo domiciliario, bajo el argumento de irregularidades en los tiempos procesales, pese a que ya existía una sentencia.

Posteriormente, el mismo juez ratificó la condena de 40 años, pero sin modificar la medida cautelar.

La familia denunció que esta situación vulnera su derecho a la justicia y pone en entredicho la actuación de las autoridades judiciales; además, señalaron que la víctima dejó en la orfandad a dos menores, quienes continúan recibiendo atención psicológica debido al impacto emocional del crimen.

"Estamos exigiendo justicia, porque no es justo que después de todo lo que hemos vivido, esta persona esté en su casa como si nada", reclamó la madre, quien también advirtió que, de no obtener respuesta, llevarán el caso a instancias estatales y federales.

La movilización se realizó en el marco del mes de la mujer, donde colectivos y familiares reiteraron su exigencia de que el caso no quede impune y que la sentencia se cumpla en condiciones de reclusión, conforme a la ley.

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