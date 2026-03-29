Más de 8 millones marchan en 'No Kings' contra gobierno de Trump

Al menos ocho millones de personas participaron en las marchas de "No Kings" en contra el Gobierno de Donald Trump, consolidando una de las mayores protestas realizadas en la historia de Estados Unidos.

No Kings

Times Square, New York City pic.twitter.com/utNTZT7Fgv — New York City Kopp (@NYCkopp) March 28, 2026

En esta tercera edición, retomaron como tema principal la "guerra ilegal" que Trump desató junto con Israel en Irán, además de reafirmar sus críticas contra los "abusos" del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los manifestantes pertenecientes a más de 3,000 ciudades se reunieron en distintos puntos de Estados Unidos para protestar. Uno de los más importantes ocurrió en Ocean Beach, San Francisco, donde los protestantes formaron en la arena el mensaje "Trump debe irse ya".

🇺🇸 | Manifestantes del movimiento “No Kings” se reunieron en Ocean Beach, San Francisco, California, para formar un mensaje que decía “¡TRUMP DEBE IRSE YA!”. pic.twitter.com/fM7PsqVLbS — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 28, 2026

La movilización principal ocurrió ante decenas de miles de personas en Mineápolis, la mayor ciudad del estado de Minnesota, donde se siente una mayor indignación por los despliegues efectuados por agentes del ICE, los cuales cobraron la vida de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en el mes de enero.

Estas protestas ocurren en el marco de que se dio a conocer que la desaprobación a Trump alcanza su mayor nivel de sus dos mandatos.

La Casa Blanca desestimó las protestas, al calificarlas como "sesiones de terapia" para el "trastorno por Trump", un término utilizado por el presidente Trump y el oficialismo para burlarse de la oposición.

México se suma a protestas 'No Kings' contra Trump

Decenas de personas se movilizaron este sábado en la capital del país para sumarse a la tercera jornada internacional de protestas del movimiento “No Kings”, una serie de manifestaciones que se desarrollan principalmente en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump y sus políticas migratorias.

Los contingentes, integrados por ciudadanos mexicanos y estadounidenses, comenzaron a reunirse desde las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia, uno de los puntos emblemáticos para la protesta social en la capital, desde donde partieron en marcha hacia el Palacio de Bellas Artes.

Aquí te presentamos la nota completa: México se suma a protestas 'No Kings' contra Trump

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