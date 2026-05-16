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Nacional

Marchan en Chihuahua para exigir desafuero de Maru Campos

En medio de un intenso calor, los ciudadanos denunciaron intentos por bloquear las calles para impedir la marcha; la cual logró llegar al Palacio de Gobierno

  • 16
  • Mayo
    2026

Este sábado no fue de descanso para miles de ciudadanos en Chihuahua, quienes decidieron salir a las calles para exigir el desafuero de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos.

Fue poco después de las 16:00 horas que el contingente comenzó a avanzar rumbo al Palacio de Gobierno lanzando consignas en contra de la mandataria estatal por el Partido Acción Nacional.

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En medio de un intenso calor, los ciudadanos denunciaron intentos por bloquear las calles para impedir la marcha; sin embargo, poco a poco siguieron avanzando hasta la sede del poder del Estado.

Tras poco más de dos horas de caminata, el contingente llegó hasta el Palacio, donde militantes del Movimiento Regeneración Nacional exigieron el desafuero de la gobernadora, Maru Campos, acusándola de "traición a la patria".

La marcha se desarrolló sin ningún incidente, tanto antes, durante o después de que llegaran a su destino; tampoco hubo actos de vandalismo o con las autoridades que vigilaron al contingente.

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¿Por qué exigen la salida de Maru Campos?

La gobernadora de Chihuahua se encuentra desde hace varios días en el ojo del huracán, pues permitió que agentes de la CIA de Estados Unidos realizaran operaciones contra el narcotráfico en suelo mexicano sin tener una autorización federal para hacerlo.

Ante esto, a la mandataria se le señaló de permitir una violación a la soberanía nacional, pues incluso durante este operativo fallecieron dos agentes estadounidenses.


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