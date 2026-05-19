Petróleo cae hasta US$111.28 ante posibles avances en conflicto

El barril de petróleo brent bajó este martes un 0.73% hasta marcar los $111,28 dólares durante el cierre de la jornada de este martes, mientras se encuentran en la espera que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán reporten avances.

El crudo del mar del Norte retrocedió $0.82 dólares en el Intercontinental Exchange londinense (ICE), con respecto al precio de liquidación de la última sesión donde se situó en los $112.10 dólares.

El brent rompió su racha al alza después de dos sesiones de ganancias, luego de que se afirmara que Irán quería llegar a un acuerdo y que había habido "avances" en las negociaciones para poner fin a la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero.

"Lo que creo es que los iraníes quieren llegar a un acuerdo; creo que reconocen que un arma nuclear es una línea roja para Estados Unidos y que ya lo han interiorizado, pero no lo sabremos hasta que se firme el acuerdo", mencionó el vicepresidente JD Vance.

Analistas mencionaron que los inversionistas esperan "avances tangibles más que meras declaraciones" en lo que se refiere a las negociaciones de paz entre Washington y Teherán.

WTI a la baja hasta cotizar en los $107.77 dólares

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este martes al 0.8% hasta cotizar en los $107.77 dólares por barril.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio recortaban $0.89 dólares respecto al cierre anterior.

El crudo de referencia estadounidense se devaluó ligeramente, pero sigue superando los 100 dólares.

Esto se debe a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.

Trump da ultimátum a Irán para cerrar acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.

En una rueda de prensa, el mandatario republicano afirmó que el plazo sobre el ataque contra la República Islámica fue aplazado por algunos días.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump da ultimátum a Irán para cerrar acuerdo nuclear

Comentarios