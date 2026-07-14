Realiza DIF Matamoros “Ojos Que Sí Ven, Corazón Que Sí Siente”

Esta estrategia busca facilitar el acceso de las familias a valoraciones oftalmológicas y diagnósticos oportunos que permitan mejorar su calidad de vida

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Con el objetivo de acercar servicios especializados de salud visual a la población, el Gobierno Municipal de Matamoros y el Sistema DIF Matamoros, presidido por la Lic. Ana Ariceaga de Granados, mantienen activa la campaña “Ojos Que Sí Ven, Corazón Que Sí Siente”, enfocada en la prevención, detección y atención de enfermedades visuales.

Esta estrategia busca facilitar el acceso de las familias a valoraciones oftalmológicas y diagnósticos oportunos que permitan mejorar su calidad de vida mediante la atención médica especializada.

¿Cuándo y dónde se realizarán las jornadas oftalmológicas?

La jornada oftalmológica se llevará a cabo el miércoles 15 de julio en la oficina central del Sistema DIF Matamoros, ubicada en la calle Cuarta y Camilo Manzo, colonia Lucero.

Posteriormente, el jueves 16 de julio, la campaña llegará al Centro de Fortalecimiento Familiar México, localizado en la calle Texmico e Insurgentes, colonia México.

La atención se brindará en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que se recomienda a los pacientes acudir puntualmente y asistir con un acompañante.

¿Qué servicios gratuitos ofrecerá la campaña?

Durante la jornada se ofrecerán de manera gratuita los siguientes servicios:

Examen de la vista.

Consulta oftalmológica.

Valoración con especialista retinólogo.

Detección de cataratas.

Detección de pterigión.

Detección de glaucoma.

Detección de retinopatía.

Entrega de vales para lentes.

Requisitos para recibir atención

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos para garantizar una atención ordenada y de calidad:

Identificación oficial: Copia de identificación vigente (INE). En el caso de menores de 10 a 17 años, presentar copia del acta de nacimiento.

Copia de identificación vigente (INE). En el caso de menores de 10 a 17 años, presentar copia del acta de nacimiento. Comprobante de domicilio: Copia con una antigüedad no mayor a tres meses.

Copia con una antigüedad no mayor a tres meses. CURP: Copia de la Clave Única de Registro de Población.

Copia de la Clave Única de Registro de Población. Acompañante: Se requiere asistir con una persona de apoyo.

Se requiere asistir con una persona de apoyo. Importante: Es indispensable presentarse debidamente almorzado. No se permitirá el acceso a menores de edad, a excepción de aquellos que acudan directamente a su valoración visual.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Matamoros reafirman su compromiso de acercar servicios médicos especializados a la población, fomentando la cultura de la prevención y el cuidado de la salud visual para que más personas tengan acceso a un diagnóstico oportuno y puedan recibir la atención que contribuya a mejorar su calidad de vida.