Mercado de Tampico sufre con 150 puestos cerrados

Este mercado abrió sus puertas hace 6 años; sin embargo, lamentablemente, todavía hay muchos locales con la cortina abajo

Actualmente, entre 140 y 150 locales permanecen cerrados en el nuevo Mercado Municipal de Tampico, anunciado con bombo y platillo en su inauguración del año 2020.

Esta problemática afecta principalmente a la imagen del centro de abastos, por lo que las autoridades locales llevan a cabo procesos jurídicos y regulatorios para recuperar y reasignar estos espacios a nuevos comerciantes.

Susana Pineda, regidora comisionada en mercados, dio a conocer que hay propuestas de oferentes nuevos para ocupar estos sitios, por lo que se procederá en consecuencia.

“Hay mucho interés de ocupar esos sitios, desde hace un par de años, y esto se sabe; solo hay que hacer un nuevo recuento de espacios y nombres para analizar si es posible reasignarlos”, dijo.

Este mercado abrió sus puertas hace 6 años; sin embargo, lamentablemente, todavía hay locales con la cortina abajo.

Aunque las autoridades municipales han implementado facilidades regulatorias y estímulos para la reactivación, muchos de estos espacios continúan inactivos debido a factores como la falta de interés original de los concesionarios en la ubicación y los costos operativos.

La idea de la administración municipal de Tampico es que se abran estos locales para que aumente el dinamismo comercial.

Megarecinto, sobre todo porque existe este plan de recuperar los lugares para ser dados a quienes los soliciten en la Dirección de Mercados Municipales.