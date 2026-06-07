Supera EUA expectativas en creación de empleos en mayo

La economía de Estados Unidos creó 172,000 puestos de trabajo en mayo, muy por encima de las 85,000 plazas esperadas por el mercado, mientras la tasa de desempleo se mantuvo en 4.3% por tercer mes consecutivo, indicó el informe mensual del Departamento del Trabajo.

En el último año, el crecimiento del empleo ha oscilado entre la expansión y la contracción de un mes a otro, pero los datos de mayo marcan el tercer mes consecutivo de aumento.

El reporte confirma que el mercado laboral está recuperando impulso tras el tropiezo del año pasado y podría dar a la Reserva Federal (Fed) más margen para mantener las tasas de interés sin cambios o incluso subirlas, en un contexto de aumento de la inflación derivado de la guerra con Irán.

Los incrementos de empleo se registraron en los sectores de ocio y hostelería, que sumó 70,000 puestos de trabajo el mes pasado, muy por encima de su aumento mensual promedio de 14,000 en el último año.

En tanto que el sector de la salud siguió siendo uno de los motores más sólidos del mercado laboral, con 35,000 empleos creados en mayo.

En contraste, el rubro de actividades financieras anuló 22,000 puestos de trabajo, con pérdidas concentradas en los seguros y la banca comercial. El sector tiene 107,000 empleos menos que en su nivel máximo reciente, alcanzado en mayo de 2025.

El transporte aéreo perdió $9,000 empleos, después de que la aerolínea de bajo costo Spirit redujera gradualmente sus operaciones.

Fed prudente

Los analistas esperan que la Fed mantenga las tasas sin cambios durante un periodo prolongado, comentaron analistas. Los responsables de la política monetaria en el banco central han señalado preocupación por una inflación persistente por encima de la meta de 2%, impulsada por la guerra contra Irán.

La Fed tiene la doble misión de mantener la inflación en su objetivo y de garantizar al mismo tiempo el máximo nivel de empleo.

La herramienta FedWatch de CME Group, que mide la probabilidad de que la Fed suba, baje o mantenga los tipos, muestra que los mercados están anticipando una probable subida de tasas para diciembre.

La Fed hizo una pausa en su ciclo de recortes de tasas en enero y desde entonces se ha mantenido prudente para ver las repercusiones de la guerra con Irán en la economía.

El nuevo jefe de la Reserva Federal, Kevin Warsh, propuesto por Trump presidirá a finales de este mes su primera reunión del comité monetario, en el que 12 miembros deciden por votación los tipos de interés.

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