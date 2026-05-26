Crisis ganadera en Tamaulipas le pega a pequeños productores

La suspensión temporal en la compra de ganado para consumo nacional anunciada por la empresa Ganadería Tropical Tauros encendió las alertas entre pequeños y medianos productores del sur de Tamaulipas, quienes podrían enfrentar una severa crisis económica al quedarse sin uno de sus principales canales de comercialización.

A partir de ayer, la firma dejó de adquirir becerros y becerras debido a una crisis de mercado que, aseguró, ha sido provocada por el incremento en la importación de carne, principalmente de Brasil, así como por el ingreso de ganado centroamericano a través de la frontera sur del país.

En un aviso dirigido a proveedores y productores, la empresa argumentó que la saturación del mercado nacional ha complicado la salida comercial del ganado disponible, haciendo operativamente inviable continuar con la compra para inventario.

La medida amenaza con impactar directamente a pequeños y medianos engordadores y comercializadores del sur tamaulipeco, considerada una de las regiones más importantes en actividad pecuaria y de engorda del estado. Para muchos productores, la venta de ganado representa su principal fuente de ingresos, por lo que la falta de compradores podría traducirse en pérdidas económicas, sobrecostos de manutención y dificultades para sostener sus operaciones.

El secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, reconoció la preocupación del sector tras el anuncio de Ganadería Tropical Tauros, aunque señaló que la regulación de las importaciones y del ingreso de ganado corresponde exclusivamente al gobierno federal.

Respecto a la propuesta de cerrar la frontera sur para frenar el ingreso de ganado centroamericano, el funcionario pidió cautela y consideró necesario analizar el equilibrio entre oferta y demanda, al señalar que estados del sur del país como Chiapas y Tabasco abastecen parte de las engordas del norte.

“Habrá que esperar el comportamiento de las primeras subastas y comercializaciones para medir realmente el impacto”, expresó.

El escenario ocurre además en medio de la preocupación sanitaria por el gusano barrenador, plaga de la que Tamaulipas registra actualmente 174 casos activos, según informó la Secretaría de Desarrollo Rural.

Aunque la empresa aseguró que la suspensión será temporal y manifestó confianza en retomar operaciones cuando el mercado recupere estabilidad, productores temen que el freno en las compras profundice la incertidumbre económica en el sector ganadero regional.

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