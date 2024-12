Migrantes aceleran procesos de internación legal hacia EUA

Escoltados por instancias de seguridad mexicanas, grupos de migrantes de diversas nacionalidades arriban a los puentes fronterizos en Tamaulipas con la esperanza de cruzar legalmente a los Estados Unidos. Muchos de ellos han logrado agilizar sus trámites mediante la aplicación CBP ONE, como Bryan, un joven venezolano que completó el proceso en tan solo mes y medio.

"Gracias a Dios que nos salió la cita. "Soy de Venezuela, llevaba un mes y medio y, gracias a Dios, todo salió; lo demás ya es de parte de Dios", compartió Bryan.

La mayoría de los migrantes son jóvenes que buscan dejar atrás las dificultades de sus países de origen para perseguir el sueño americano. Algunos cuentan con familiares que los esperan en Estados Unidos, lo que incrementa la urgencia por completar los trámites.

"Sí, señor, lo logramos gracias a Dios. "Muchos sueños allá dejamos; voy para Atlanta, ya tengo gente allá", comentó Jonathan Barbosa, también venezolano.

"Ya tengo dos meses aquí; se logró, gracias a Dios. "Voy a ver a mi familia", agregó Joan, otro migrante proveniente de Venezuela.

La incertidumbre ante posibles cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, incluida la posible eliminación de la aplicación CBP ONE, ha llevado a muchos migrantes a apresurar su llegada a la frontera.

"La mayoría de la gente quiere que se acelere el proceso, sobre todo por la incertidumbre que causa el hecho de no tener una cita programada aún. Se espera que para el día 20 probablemente la aplicación CBP ONE deje de funcionar, y no se sabe cuál será la política migratoria que impongan. "Hay mucha incertidumbre por eso y por las posibles deportaciones que se vengan", explicó Roberto Ávalos Hernández, misionero que trabaja atendiendo a migrantes.

Ante esta situación, se han implementado corredores seguros diseñados para proteger a los migrantes durante su tránsito, minimizando el riesgo de que sean víctimas de delitos.

"Sigue llegando gente, a través de migración por el corredor seguro y otras personas que vienen por su propia cuenta, la mayoría ya con su cita programada y a la espera. "Migración les está dando el servicio para ayudarlos a venir desde Tapachula hasta Reynosa", añadió Ávalos Hernández.

En la frontera tamaulipeca, organizaciones civiles y religiosas, como la Diócesis de Matamoros-Reynosa, han intensificado sus esfuerzos para atender las necesidades de los migrantes. Gracias al apoyo de fieles y organizaciones internacionales, se han podido cubrir parte de las necesidades económicas y logísticas.

"Los albergues se siguen sosteniendo en parte gracias al apoyo de las organizaciones y de la sociedad civil. Los grupos parroquiales de diferentes lugares de Reynosa siguen trayendo sus aportes, despensas y apoyo económico. "También recibimos ayuda de organizaciones nacionales e internacionales", puntualizó Ávalos Hernández.

Mientras las políticas migratorias evolucionan, los migrantes y las organizaciones que los apoyan enfrentan los retos de este fenómeno con resiliencia y solidaridad.

