Concanaco pide certidumbre para MiPymes ante revisión del T-MEC

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) pidió que la nueva etapa de definiciones comerciales del país ante la revisión del T-MEC y la modernización de acuerdos internacionales se traduzca en certidumbre, inversión y mayores oportunidades para las empresas y negocios familiares.

El organismo destacó que en México existen más de 6.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), las cuales representan el 99.8% de las unidades económicas del país.

Además, con base en datos del Inegi, este sector concentra alrededor del 70.7% del personal ocupado y genera el 56.5% de los ingresos totales nacionales.

Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur, señaló que la política comercial debe beneficiar también a los negocios locales y no únicamente a los grandes sectores exportadores.

“La política comercial de México debe sentirse en la economía real: en los comercios, en los servicios, en el turismo y en las empresas familiares que todos los días generan empleo”, afirmó.

Asimismo, la Confederación consideró indispensable que la revisión del T-MEC y el próximo Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea acerquen información, capacitación y herramientas técnicas a las empresas mexicanas para fortalecer su competitividad y acceso a nuevos mercados.

A su vez, De la Torre destacó que, “a través del Global Consulting Center, el organismo puede acompañar a empresas mexicanas en procesos de internacionalización e inversión”.

Añadió que “México requiere tratados fuertes, pero también empresas preparadas para convertir esos acuerdos en crecimiento, empleo y bienestar”.

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