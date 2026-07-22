Piden que MiPymes mexicanas se incluyan en negociación del T-MEC

El organismo señaló que las MiPymes representan el 99.8% de las empresas registradas en México y generan siete de cada 10 empleos formales

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La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) pidió que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) sean consideradas como un eje central en la tercera ronda de revisión del T-MEC, al destacar que este sector representa prácticamente la totalidad de las empresas del país y es clave para el empleo y el consumo interno.

Durante su conferencia semanal, el presidente de Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y del equipo negociador de la Secretaría de Economía, al tiempo que solicitó que las negociaciones contemplen las necesidades de los negocios familiares.

"La revisión del T-MEC también debe reflejar los intereses de los negocios familiares que sostienen el comercio, los servicios, el turismo, la logística y una parte fundamental de las cadenas de valor de Norteamérica", afirmó.

El organismo señaló que las MiPymes representan el 99.8% de las empresas registradas en México y generan siete de cada 10 empleos formales.

Además, las microempresas concentran el 95.5% de las unidades económicas y emplean al 41.5% del personal ocupado, por lo que consideró indispensable que este segmento tenga mayor participación en las cadenas regionales de valor.

La Concanaco también destacó la fortaleza del mercado interno al indicar que el consumo privado representa el 72% de la demanda nacional y acumuló un crecimiento de 5.2% entre enero de 2025 y junio de 2026, al pasar de 108.6 a 114.3 puntos.

A ello se suma que las remesas alcanzaron $5,611 millones de dólares en mayo, un incremento anual de 3.8%, mientras que las ventas del comercio al por menor crecieron 4.5% anual en abril.

Ante este panorama, la confederación reiteró el llamado a facilitar el comercio, reducir los costos regulatorios e impulsar una mayor integración de proveedores mexicanos en las cadenas de suministro de Norteamérica, mediante iniciativas como Viernes Muy Mexicano, La Gran Escapada y México Muy Mexicano.