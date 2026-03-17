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Internacional

EUA 'no necesita ayuda de nadie', ni de la OTAN: Trump

El presidente afirma que Estados Unidos, Donald Trump, puede reabrir el estrecho de Ormuz sin ayuda internacional, ni de la OTAN

  • 17
  • Marzo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país no necesita apoyo de aliados para reabrir militarmente el estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión con Irán y las diferencias con socios de la OTAN.

A través de un mensaje publicado en la red Truth Social, el mandatario afirmó que varias naciones aliadas han rechazado participar en la operación, pero subrayó que Washington puede actuar por su cuenta.

“La mayoría de nuestros aliados de la OTAN no quieren involucrarse”, expresó Donald Trump, quien criticó lo que calificó como una relación desigual dentro de la alianza.

El presidente sostuvo que Estados Unidos ha invertido grandes recursos en la defensa de otros países, sin recibir el mismo respaldo en momentos clave.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, permanece prácticamente cerrado tras la escalada del conflicto con Irán, luego de bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses han debilitado significativamente la capacidad militar iraní, incluyendo su armada, fuerza aérea y sistemas de defensa.

Europa se desmarca

Desde Europa, la respuesta ha sido clara. Líderes del bloque han rechazado enviar una misión naval, argumentando que no se trata de una operación de la OTAN.

El canciller alemán, Johan Wadephul, señaló que su país no participará en el conflicto y apostará por una salida diplomática.

Lee la nota completa aquí: 'Esta guerra no es de la OTAN': Europeos dan la espalda a Trump

En la misma línea, el jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, afirmó que “no es una misión de la OTAN”, marcando distancia con la postura estadounidense.

Autoridades europeas han insistido en que la seguridad en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo debe resolverse mediante el diálogo con Irán, en lugar de una intervención militar.

Las normas de la OTAN limitan su actuación a la defensa colectiva en el Atlántico Norte, lo que también complica su participación en este escenario.

La postura de Donald Trump refleja una creciente fractura entre Estados Unidos y sus aliados occidentales, en un contexto donde el control del estrecho de Ormuz es clave para la estabilidad energética global.

Mientras tanto, el conflicto sigue evolucionando, con implicaciones tanto militares como económicas a nivel internacional.


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