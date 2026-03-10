Podcast
Tamaulipas

Pide cónsul de México en Laredo agilizar visas para trabajadores

El cónsul, Juan Mendoza, dijo en entrevista que se necesita poner en marcha un programa de visas para cubrir las vacantes que los americanos no quieren tomar

  • 10
  • Marzo
    2026

Con las deportaciones masivas de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, se originaron muchas vacantes en trabajos que no quieren hacer los ciudadanos norteamericanos.

Por otra parte, no se expiden suficientes visas de trabajo para mexicanos.

El cónsul de México en Laredo, Texas, Juan Carlos Mendoza Sánchez, dijo en entrevista que se necesita poner en marcha un programa de visas para cubrir las vacantes y evitar que la gente se cruce de manera indocumentada.

No importa qué tan bien vaya la economía mexicana ni qué tanto trabajo haya disponible en México, la diferencia en el tipo de cambio siempre va a ser un enorme imán hacia Estados Unidos, por lo que se debe atender esta situación de manera integral, refirió el cónsul.

En Laredo, Texas, por ejemplo, se requieren muchos almacenistas, montacarguistas y conductores de vehículos. Pero las vacantes en diferentes puestos están en todo Estados Unidos.

“Hay una política muy fuerte para deportar personas indocumentadas, trabajadores indocumentados que están en Estados Unidos, al final de cuentas pues es una decisión interna del Gobierno de los Estados Unidos, están en su derecho.

Pero al mismo tiempo, es una política con una doble moral, porque se están dejando muchas vacantes, puestos de trabajo y no hay trabajadores para cubrirlas.

Hay muchos trabajadores y muchos estadounidenses que no están dispuestos a meterse a una serie de trabajos que generalmente hacen las comunidades migrantes.

Entonces, cada que empieza a crecer la economía de Estados Unidos al año pues reclama más o menos 500 mil trabajadores adicionales.

Mientras siga habiendo una demanda de trabajadores, bueno, lo que no se va a acabar es el cruce indocumentado. Entonces, hay visas H1 y H2, pero son muy pocas para las necesidades de la economía estadounidense,”.


