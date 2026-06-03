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Tamaulipas

Niega Américo Villarreal vínculos con grupos criminales

El mandatario aseguró que, mientras persistan este tipo de especulaciones sin sustento, su administración no se distraerá de su objetivo principal

  • 03
  • Junio
    2026

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, emitió un enérgico posicionamiento tras la publicación difundida este día por el diario Los Ángeles Times, calificando de falsas, tendenciosas y carentes de cualquier evidencia las acusaciones que dicho medio presenta en su contra.

En un mensaje directo a las y los tamaulipecos, así como a la opinión pública nacional, el mandatario estatal negó de manera absoluta cualquier vínculo con organizaciones criminales o actividades ilícitas. Villarreal Anaya subrayó que es "inadmisible" que se difundan señalamientos de tal gravedad sin presentar una sola prueba verificable.

Gobernador asegura que mantiene vigente su visa estadounidense

Ante las especulaciones sobre su situación legal en Estados Unidos, el gobernador fue enfático al aclarar que cuenta con su visa estadounidense vigente y que no ha recibido ninguna notificación de autoridad alguna sobre restricciones, cancelaciones o investigaciones en su contra. Asimismo, desmintió categóricamente haber ingresado a territorio estadounidense con documentos distintos a los legales, calificando cualquier afirmación contraria como una mentira.

"No existe resolución, acusación, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de autoridad alguna en México o en Estados Unidos que sustente los señalamientos de dicha publicación", puntualizó.

Villarreal Anaya hizo un llamado firme a los medios de comunicación para que actúen con rigor, ética y respeto a los hechos.

"En una sociedad democrática, nadie puede ser juzgado a partir de rumores o narrativas construidas sin evidencia. La verdad se acredita con hechos y las acusaciones se sostienen con pruebas", enfatizó.

Afirma que su gobierno seguirá enfocado en resultados

Finalmente, el mandatario aseguró que, mientras persistan este tipo de especulaciones sin sustento, su administración no se distraerá de su objetivo principal: servir al pueblo.

"Seguiremos concentrados en lo verdaderamente importante: la seguridad, el bienestar, la inversión, el desarrollo económico, la salud y las oportunidades que merecen las familias tamaulipecas. Nuestra prioridad es gobernar con responsabilidad y responder con trabajo a la confianza ciudadana", concluyó el gobernador, reiterando que su gestión seguirá actuando con transparencia y siempre de cara a la población.

 


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