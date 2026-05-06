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Internacional

Irán niega ataque a buque surcoreano en estrecho de Ormuz

Teherán rechazó las acusaciones sobre una agresión contra el buque, mientras HMM aseguró que la embarcación permanecía fondeada y no navegaba por la zona

  • 06
  • Mayo
    2026

Irán negó cualquier implicación en la explosión registrada en un buque operado por la naviera surcoreana HMM dentro del estrecho de Ormuz a principios de semana, mientras la propia compañía contradijo la versión del presidente estadounidense, Donald Trump, de que la embarcación navegaba cuando fue atacada.

"La Embajada de la República Islámica de Irán rechaza firmemente y niega categóricamente cualquier acusación sobre la participación de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán en el incidente que causó daños a un buque coreano en el estrecho de Ormuz", declaró la Embajada iraní en Seúl en un comunicado.

La declaración contradice las afirmaciones de Trump, quien dijo que el buque había sido atacado por Irán, instando a Seúl a sumarse a la operación militar estadounidense, actualmente suspendida, para escoltar barcos a través de Ormuz.

La Embajada iraní también dijo este jueves que no ha mantenido contactos con funcionarios surcoreanos desde la publicación del comunicado, en respuesta a una pregunta sobre si Teherán había trasladado directamente a Seúl su posición de que sus Fuerzas Armadas no estuvieron implicadas en el incidente.

La naviera HMM también refutó la versión de Trump de que el buque navegaba por su cuenta y sin escolta. Un representante de la empresa dijo este miércoles al diario The Korea Times que el barco estaba fondeado y no intentó salir del estrecho en los últimos dos meses.

Añadió que barcos de todo el mundo estaban reunidos cerca de los Emiratos Árabes Unidos para poder salir rápidamente si terminaba la guerra.

Tras el incidente del lunes, Seúl había barajado la posibilidad de un ataque o una explosión generada por una mina a la deriva; sin embargo, el miércoles, el asesor de seguridad nacional, Wi Sung-lac, dijo que, tras revisar información adicional, tales escenarios ahora son "inciertos".

El barco HMM Namu está siendo remolcado a Dubái, donde se espera que sea inspeccionado por autoridades surcoreanas y personal de la propia naviera. Los 24 tripulantes fueron reportados ilesos.

Según el Gobierno surcoreano, actualmente hay 26 buques surcoreanos que no pueden salir del golfo Pérsico por el bloqueo en Ormuz.


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