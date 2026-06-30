Niega Tamaulipas acusaciones de EUA contra Américo Villarreal

La administración tamaulipeca acusó además que diversos medios de comunicación realizaron interpretaciones distintas al contenido original de la publicación

En medio de la polémica generada por un reportaje de The New York Times que menciona al gobernador Américo Villarreal Anaya en una presunta investigación de autoridades estadounidenses, el gobierno de Tamaulipas rechazó de forma tajante las versiones difundidas y aseguró que no existe ninguna acusación formal ni procedimiento legal abierto en su contra.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Tamaulipas - 30 de junio

A través de un posicionamiento oficial, la administración estatal afirmó que las publicaciones carecen de respaldo jurídico y sostuvo que ninguna autoridad, ni en México ni en Estados Unidos, ha notificado al mandatario sobre alguna investigación o proceso relacionado con los señalamientos.

El comunicado subraya que el gobernador niega de manera absoluta las acusaciones y sostiene que las versiones difundidas no cuentan con pruebas que las acrediten.

Además, el Gobierno estatal cuestionó el contenido del reportaje al señalar que la información está sustentada en declaraciones de fuentes cuya identidad no fue revelada, por lo que consideró que no pueden presentarse como hechos comprobados. También destacó que el propio diario incluyó la postura de Villarreal Anaya, quien rechazó previamente cualquier vínculo con las acusaciones.

La administración tamaulipeca acusó además que diversos medios de comunicación realizaron interpretaciones distintas al contenido original de la publicación y difundieron como confirmadas afirmaciones que, aseguró, no aparecen sustentadas en el texto del periódico estadounidense.

Sobre el tema también se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó que el Gobierno de México no tiene conocimiento de investigaciones oficiales contra integrantes de Morena relacionadas con el reportaje y cuestionó que la publicación se apoye en fuentes anónimas sin presentar evidencia concluyente.

El reportaje de The New York Times sostiene que agencias estadounidenses mantienen indagatorias sobre una presunta red de contrabando de combustible y menciona al gobernador de Tamaulipas entre los funcionarios señalados por fuentes consultadas por el medio. Hasta el momento, ninguna autoridad de Estados Unidos ha confirmado públicamente la existencia de una acusación formal o de un proceso judicial contra el mandatario estatal.