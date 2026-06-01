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Tamaulipas

Niega Secretaría de Salud encubrimiento ante investigaciones

La titular aclaró que la institución aún se encuentra inmersa en el proceso de entrega-recepción, etapa en la que se continúa revisando la documentación.

  • 01
  • Junio
    2026

La titular de la Secretaría de Salud en el estado, Adriana Marcela Hernández Campos, aseguró que la dependencia mantiene una política de transparencia absoluta ante las investigaciones administrativas que actualmente se encuentran en curso.

Al ser cuestionada sobre el estado de las auditorías y los procesos internos, la funcionaria enfatizó que la Secretaría cumple estrictamente con su función de detectar y documentar posibles irregularidades.

Hernández Campos detalló que, como parte de sus facultades, la Secretaría de Salud se limita a realizar las observaciones pertinentes, las cuales son turnadas formalmente a la Contraloría del Estado. Es esta última instancia la encargada de analizar los expedientes y determinar si existen elementos suficientes para proceder con una denuncia legal.

“Nosotros no encubrimos nada”, sentenció la secretaria, al tiempo que subrayó que la dependencia colabora de manera abierta con los órganos de control.

Finalmente, la titular de Salud aclaró que la institución aún se encuentra inmersa en el proceso de entrega-recepción, etapa en la que se continúa revisando la documentación y el estado en el que fueron recibidas las áreas de la dependencia. 

Este proceso, señaló, es fundamental para garantizar que cualquier anomalía detectada sea reportada ante las autoridades correspondientes para su seguimiento.


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