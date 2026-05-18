Niega Gobierno riesgos tras entrega de exfuncionarios a EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la entrega de exfuncionarios de Sinaloa a autoridades estadounidenses no representa ningún riesgo para México y sostuvo que fue una determinación tomada directamente por los involucrados.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal fue cuestionada sobre las posibles repercusiones derivadas de las declaraciones que pudieran realizar en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega.

“Ningún riesgo, fue decisión de ellos entregarse”, respondió Sheinbaum.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren días después de que autoridades estadounidenses confirmaran que Gerardo Mérida Sánchez quedó bajo custodia federal en Arizona y posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Lee la nota completa: México confirma custodia de Gerardo Mérida Sánchez en EUA

Te puede interesar: Exsecretario de Finanzas de Rocha Moya se entrega a EUA

En medio de las preguntas sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, Sheinbaum rechazó los señalamientos que han surgido en medios y sectores de oposición sobre presuntos vínculos del gobierno mexicano con grupos criminales.

“No hay ningún riesgo, ninguno”, insistió.

Atribuyó las acusaciones a lo que llamó “las plumas del viejo régimen” y criticó a analistas y opositores que, dijo, respaldaron gobiernos anteriores.

“Todos esos que hablaban maravillas de García Luna, esos que nunca cuestionaron a Calderón, ahora dicen que hay vínculo con las organizaciones delictivas”, declaró.

También negó cualquier tipo de pacto con organizaciones criminales y aseguró que su administración mantiene una estrategia permanente de combate a la delincuencia.

“Nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder y no hacemos ningún pacto de ningún tipo, ni con criminales de cuello blanco ni con delincuencia organizada”, afirmó.

Defensa de la soberanía nacional

La titular del Poder Ejecutivo Federal aprovechó el tema para reiterar su postura frente a la relación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad.

Aseguró que México mantendrá la coordinación con el gobierno estadounidense, pero sin permitir operaciones extranjeras dentro del territorio nacional.

“En México tiene que operar necesariamente las instituciones mexicanas, no puede operar Estados Unidos. Se llama soberanía”, sostuvo.

Recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón agencias estadounidenses realizaron operaciones en México junto con corporaciones nacionales y criticó esa estrategia.

“Esta idea de que operando el ejército estadounidense en México nos va a ayudar, no es correcta”, señaló.

Pide a Estados Unidos atender armas y consumo de drogas

Además, insistió en que la mejor manera en que Estados Unidos puede colaborar con México es atacando los problemas internos que alimentan la violencia relacionada con el narcotráfico.

“Que atiendan allá primero la drogadicción y la entrada de armas a México desde Estados Unidos”, expresó.

Además, señaló que gran parte del armamento utilizado por organizaciones criminales proviene de territorio estadounidense.

“¿Por qué tienen armas de alto poder? El 75 por ciento viene de Estados Unidos”, dijo.

Sheinbaum también pidió al gobierno estadounidense reforzar el combate al lavado de dinero y a las redes de distribución de droga dentro de su propio territorio.

UIF explicará congelamiento de cuentas de Rocha Moya

Sobre el congelamiento de cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses, Sheinbaum aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera emitirá un comunicado para explicar el procedimiento.

Para más información: UIF inmoviliza cuentas de Rubén Rocha tras acusaciones de EUA

Según explicó, las medidas responden a mecanismos preventivos derivados de las órdenes de aprehensión existentes en Estados Unidos y no necesariamente a una investigación abierta en México.

“Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”, explicó.

Insistió en que cualquier acción legal deberá sustentarse en pruebas y realizarse dentro del marco institucional mexicano.

“Que haga la fiscalía su investigación, porque no se nos puede olvidar nunca que primero que nada es la soberanía”, concluyó.

Comentarios