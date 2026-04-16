Niega presidenta que cumbre en Barcelona sea contra Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que su próxima participación en la cumbre Global Progressive Mobilisation, a celebrarse en Barcelona, España, tenga un carácter confrontacional con Estados Unidos o con el presidente Donald Trump.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue enfática al señalar que el encuentro no debe interpretarse como un bloque político en contra de Washington.

“No es una reunión anti Trump, ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz, una reunión por la paz en el mundo”, sostuvo.

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Dos encuentros, una sola postura

Sheinbaum explicó que el evento en Barcelona contempla en realidad dos espacios diferenciados. Por un lado, una reunión de movimientos progresistas a nivel global, en la que México no participará directamente como gobierno.

En ese foro, la representación mexicana recaerá en la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcenas, quien fue invitada de manera personal por su trayectoria internacional, particularmente en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde abordará temas ambientales.

Por otro lado, confirmó su asistencia a la cumbre de jefes de Estado, en la que coincidirá con mandatarios de Uruguay, Colombia y España, así como con el presidente del Consejo Europeo y otros líderes internacionales.

Doctrina Estrada como eje

Subrayó que la participación de México estará alineada con los principios históricos de política exterior, en particular la Doctrina Estrada, que promueve la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

“La defensa de la política exterior, la defensa de los pueblos del mundo para decidir como pueblo su autodeterminación y la solución pacífica de los conflictos”, enumeró como los ejes de su participación.

En ese sentido, insistió en que el país acudirá con una visión “en sentido muy positivo”, enfocada en el diálogo y la cooperación internacional.

Respecto a la relación con el gobierno estadounidense, la titular del Poder Ejecutivo Federal marcó una postura de respeto institucional, aunque reconoció diferencias en algunos temas.

“Lo respetamos como presidente de los Estados Unidos. Hay decisiones que toma que nosotros consideramos que no son correctas, pero eso es otra cosa”, expresó.

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