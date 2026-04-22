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Nacional

México niega agentes extranjeros en operativos de seguridad

Omar García Harfuch descartó la participación de agentes de EUA en operativos en Chihuahua y aclaró que la cooperación se limita al intercambio de información

  • 22
  • Abril
    2026

El gobierno federal cerró filas ante versiones de una presunta injerencia extranjera en operativos de seguridad en México.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que durante la actual administración no han participado agentes de Estados Unidos —ni de ningún otro país— en acciones en campo dentro del territorio nacional.

En conferencia de prensa, el funcionario fue enfático: aunque existe intercambio de información con agencias internacionales, esto no implica su intervención directa en operativos. La aclaración surge luego de versiones que apuntaban a la supuesta presencia de elementos de la CIA en un despliegue contra el crimen organizado en Chihuahua.

Harfuch subrayó que, de acuerdo con la información disponible, ninguna autoridad federal tuvo conocimiento de dicha participación. Incluso, puntualizó que la Secretaría de la Defensa Nacional tampoco fue informada sobre la posible intervención de agentes extranjeros.

El secretario explicó que la presencia de fuerzas federales en el operativo realizado la semana pasada en Chihuahua respondió a una solicitud de apoyo por parte de la fiscalía estatal, un mecanismo habitual dentro de la coordinación interinstitucional. Sin embargo, marcó una diferencia clave: brindar respaldo en materia de seguridad no significa formar parte de la planeación ni de la ejecución directa de las acciones.

“Es muy distinto acudir en apoyo que participar en la operación como tal”, sostuvo, al remarcar que las instituciones mexicanas mantienen el control de las estrategias de seguridad en el país.

La postura del gobierno busca disipar dudas sobre la soberanía en las labores de combate al crimen organizado, en un contexto donde la cooperación internacional se mantiene, pero bajo esquemas de intercambio de inteligencia y no de intervención operativa.


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