Nombran nuevo secretario de Salud en Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal designó a Ricardo Gerardo Guerrero Morales como nuevo secretario de Salud de Tamaulipas en sustitución de Adriana Hernández

El Gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, entregó nombramiento como nuevo secretario de Salud al Dr. Ricardo Gerardo Guerrero Morales, quien sustituye en el cargo a Adriana Marcela Hernández Campos, quien permaneció por un periodo de cuatro meses al frente de la dependencia.

“Estoy convencido de que su experiencia, compromiso y vocación de servicio contribuirán a seguir fortaleciendo la transformación del sistema de salud en nuestro estado, siempre con el bienestar de las y los tamaulipecos como prioridad, sigamos trabajando con humanismo, porque la salud y el bienestar de nuestra gente siempre serán nuestra prioridad”, publicó en sus redes el Gobernador Américo Villarreal.

El Dr. Ricardo Gerardo Guerrero Morales, quien ha sido designado recientemente como titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, cuenta con una trayectoria en la gestión pública y el ámbito médico. Antes de este nombramiento, se desempeñó como Jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal en Tamaulipas.

Su formación académica y experiencia profesional incluyen:

Formación médica: Es Médico Cirujano General egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Posgrados: Cuenta con maestría y doctorado en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública (IESAP).

Otros cargos: Ha colaborado en diversas instituciones, entre ellas: