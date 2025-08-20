Nombran autoridad digital para agilizar trámites en Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya nombró a Edwin Tuexi Amaro como Autoridad Local de Simplificación y Digitalización de Tamaulipas, con la encomienda de coordinar la modernización de trámites y servicios en la administración pública estatal.

Tuexi Amaro es ingeniero en Tecnologías de la Información y la Computación, con maestría en Tecnologías de la Información y más de 18 años de experiencia en el sector tecnológico.

Ha ocupado puestos clave como director de Tecnología, subsecretario de Innovación y líder de proyectos de transformación digital.

Actualmente se desempeña como coordinador estatal de la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital, desde donde dará continuidad a los trabajos de modernización en estrecha coordinación con el Gobierno de México y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El nombramiento se enmarca en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, publicada el pasado 16 de julio de 2025, que busca reducir costos, digitalizar servicios y elevar la calidad de la atención en los tres órdenes de gobierno.

Como parte de sus funciones, la nueva Autoridad deberá implementar ventanillas digitales, incorporar Llave MX como autenticador único, coordinar el uso de modelos y herramientas nacionales y mantener actualizado el inventario de trámites y servicios en el Portal Ciudadano Único.

El objetivo principal es que cualquier trámite en Tamaulipas pueda realizarse de forma simple, rápida y sin filas innecesarias, fortaleciendo la confianza ciudadana y promoviendo una administración pública moderna, transparente y eficiente.

Comentarios