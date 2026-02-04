Podcast
Nacional

Nombran a Fabián Gómez Calcáneo nuevo titular de SSP Colima

Indira Vizcaíno designó al teniente Fabián Gómez Calcáneo como nuevo secretario de Seguridad Pública de Colima, en medio de un contexto de alta violencia

  • 04
  • Febrero
    2026

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, anunció este miércoles el nombramiento del teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

A través de un mensaje oficial, la mandataria estatal informó que el nuevo secretario sustituye a Gerardo Romero Santana y que su incorporación busca avanzar con mayor rapidez en la recuperación de la paz y la tranquilidad en la entidad.

Gómez Calcáneo es marino de formación y cuenta con experiencia dentro de la Secretaría de Marina (Semar). Previamente se desempeñó como Comisario General de Seguridad Pública en Atizapán de Zaragoza, donde implementó estrategias de vigilancia por cuadrantes y recibió reconocimientos por la mejora en la percepción de seguridad.

Vizcaíno Silva expresó su confianza en que el profesionalismo y compromiso del nuevo titular permitirán fortalecer los objetivos institucionales de la dependencia.

Con este ajuste en el gabinete, la gobernadora agradeció y reconoció la labor del Contralmirante Gerardo Romero Santana, quien estuvo al frente de la SSP estatal hasta este día.

La salida de Romero Santana y la llegada de Gómez Calcáneo marcan un nuevo ciclo en la estrategia de seguridad del estado.

El relevo en la Secretaría de Seguridad Pública ocurre cuatro días después del asesinato de familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ocurrido el pasado 31 de enero en la capital del estado.

 


Comentarios

Etiquetas:
