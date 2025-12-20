Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Obispo_de_Matamoros_llama_a_fortalecer_la_esperanza_en_Navidad_jpg_30bed15a2c
Tamaulipas

Obispo de Matamoros llama a fortalecer la esperanza en Navidad

El prelado explicó que durante momentos difíciles, las penas y los problemas pueden hacer que las personas se sientan pequeñas frente a los grandes retos

  • 20
  • Diciembre
    2025

En el marco de las celebraciones navideñas, el obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcia, hizo un llamado a la comunidad a fortalecer la esperanza y la autoestima, al señalar que el mensaje central de la Navidad es la capacidad de las personas para sobreponerse a las adversidades y generar cambios positivos en su entorno.

El prelado explicó que durante momentos difíciles, las penas y los problemas pueden hacer que las personas se sientan pequeñas frente a los grandes retos de la vida; sin embargo, destacó que el nacimiento de Jesús en Belén es un ejemplo de que ningún obstáculo es insuperable.

“La Navidad yo diría que le va a la autoestima; hay veces que las penas y los problemas nos hacen sentir poquita cosa, también frente a los grandes retos”, expresó.

Eugenio Andrés Lira recordó que, a pesar de no contar con un lugar digno para nacer, Jesús llegó al mundo en un pesebre, desde donde transformó la vida de la humanidad, demostrando que incluso desde la sencillez y la carencia se pueden lograr grandes cambios.

“Jesús que nace en Belén nos demuestra que ningún obstáculo puede frenarnos; aunque no hubo para él mesón o posada, nació en un pesebre para mejorar la vida de todos”, señaló.

El obispo subrayó que este mensaje sigue vigente y puede aplicarse en la vida cotidiana, al afirmar que, pese a las dificultades, todas las personas tienen la capacidad de hacer cosas buenas que contribuyan a mejorar su vida, la de su familia y la de sus comunidades.

“También nosotros, a pesar de las adversidades, podemos hacer muchas cosas buenas para que todo mejore en nosotros, en nuestra familia y en nuestros ambientes. Todos podemos poner de nuestra parte”, agregó.

Finalmente, Eugenio Andrés Lira Rugarcia destacó que ese es el verdadero sentido de la Navidad: una invitación a fortalecer los valores, la unidad y la esperanza, promoviendo acciones positivas que ayuden a construir una sociedad más solidaria y humana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_21_T144053_351_54820fc4ed
Miguel Flores llama a una Navidad sin pirotecnia en Nuevo León
ff27e14a_0bce_4a61_8010_fd45d2df26bd_fb4818f0c4
Obispo de Saltillo visitará cárceles de Coahuila en Navidad
3c588f38_e5bd_4dc8_abcc_fd00ecff9f64_b62419f911
Telesecundarias de Tamaulipas celebran 50 años de historia
publicidad

Últimas Noticias

francia_construye_nuevo_portaaviones_1ad18a4f3a
Francia construirá un nuevo portaaviones nuclear
accidentes_en_tamaulipas_2025_d888370daf
Tráfico infinito y accidentes mortales aumentan la preocupación
canelo_alvarez_en_aaa_09e1842569
Canelo Álvarez hace presencia en evento de la AAA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
publicidad
×